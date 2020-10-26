LVMH и Tiffany обсуждают снижение цены сделки

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LVMH и Tiffany ведут переговоры о снижении цены на вызвавшую споры сделку, в рамках которой французский гигант производства товаров роскоши намеревался купить американскую ювелирную компанию, пишет портал bloombergquint.com.

В качестве компромиссной цены Tiffany настаивает примерно на 132 долларах за одну свою акцию. Кроме того, вероятно, потребуется гарантия того, что LVMH не откажется от пересмотренной сделки – после того, как этот владелец бренда Louis Vuitton заявил в сентябре, что не может завершить приобретение Tiffany, принимая во внимание просьбу правительства Франции.

«Я думаю, что LVMH и Tiffany найдут общий язык и согласятся о более низкой цене в рамках данного поглощения», - говорит Лука Солка (Luca Solca), аналитик Sanford C. Bernstein.

Согласно сообщению bloombergquint.com, закулисные переговоры могут и не привести к соглашению. Первоначальная цена сделки составляла 135 долларов за акцию или около 16 млрд долларов в сумме. Взяв под свой контроль Tiffany, LVMH получит лучший доступ на мировой рынок ювелирных изделий наивысшего класса.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





