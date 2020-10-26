Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
LVMH и Tiffany обсуждают снижение цены сделки
В качестве компромиссной цены Tiffany настаивает примерно на 132 долларах за одну свою акцию. Кроме того, вероятно, потребуется гарантия того, что LVMH не откажется от пересмотренной сделки – после того, как этот владелец бренда Louis Vuitton заявил в сентябре, что не может завершить приобретение Tiffany, принимая во внимание просьбу правительства Франции.
«Я думаю, что LVMH и Tiffany найдут общий язык и согласятся о более низкой цене в рамках данного поглощения», - говорит Лука Солка (Luca Solca), аналитик Sanford C. Bernstein.
Согласно сообщению bloombergquint.com, закулисные переговоры могут и не привести к соглашению. Первоначальная цена сделки составляла 135 долларов за акцию или около 16 млрд долларов в сумме. Взяв под свой контроль Tiffany, LVMH получит лучший доступ на мировой рынок ювелирных изделий наивысшего класса.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished