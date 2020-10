GJEPC организует первую виртуальную встречу покупателей и продавцов ювелирных изделий с бриллиантами

Сегодня

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) организует Виртуальную встречу покупателей и продавцов ювелирных изделий с бриллиантами (Diamond Studded Jewellery Virtual Buyer-Seller Meet, VBSM), которая пройдет с 25 по 28 ноября 2020 года. Как отмечается в пресс-релизе GJEPC, на встрече ожидаются покупатели из Великобритании, США, Европы, Австралии, Новой Зеландии и России.

В ходе этой встречи ведущие производители ювелирных изделий с бриллиантами из Индии будут демонстрировать свои инновационные и модные украшения, специально разработанные для этих рынков. В виртуальной встрече покупателей и продавцов примут участие такие компании, как Savio Jewellery, Shankar Jewels Ltd., K P Sanghvi International Pvt. Ltd., Elvee Jewels Private Limited, Uni Design Jewellery Pvt. Ltd., Fine Jewellery Manufacturing Pvt. Ltd., Tanvirkumar & Co., Kama Schachter, Priority Jewels и GNS Jewellery.

Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, сказал по поводу предстоящего мероприятия: «Покупатели постепенно привыкают к виртуальным платформам, и в ходе уже состоявшихся виртуальных встреч покупателей и продавцов совершались сделки по купле-продаже неоправленных бриллиантов и ювелирных изделий, изготовленных только из золота».

GJEPC будет планировать и проводить видеоконференции, а также управлять ими непосредственно через платформу веб-сайта GJEPC VBSM в соответствии с запланированными датами и временем. После онлайн-согласования продуктов, предлагаемых продавцом и выбранных покупателем, каждая встреча между ними будет длиться примерно 45 минут, а в день будет запланировано всего 3-4 встречи между покупателем и продавцом. Для каждого экспонента будут созданы идентификаторы встречи, которые будут переданы покупателю, чтобы они могли встретиться онлайн в назначенное время и обсудить свой бизнес.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished