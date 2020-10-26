Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
GJEPC организует первую виртуальную встречу покупателей и продавцов ювелирных изделий с бриллиантами
В ходе этой встречи ведущие производители ювелирных изделий с бриллиантами из Индии будут демонстрировать свои инновационные и модные украшения, специально разработанные для этих рынков. В виртуальной встрече покупателей и продавцов примут участие такие компании, как Savio Jewellery, Shankar Jewels Ltd., K P Sanghvi International Pvt. Ltd., Elvee Jewels Private Limited, Uni Design Jewellery Pvt. Ltd., Fine Jewellery Manufacturing Pvt. Ltd., Tanvirkumar & Co., Kama Schachter, Priority Jewels и GNS Jewellery.
Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, сказал по поводу предстоящего мероприятия: «Покупатели постепенно привыкают к виртуальным платформам, и в ходе уже состоявшихся виртуальных встреч покупателей и продавцов совершались сделки по купле-продаже неоправленных бриллиантов и ювелирных изделий, изготовленных только из золота».
GJEPC будет планировать и проводить видеоконференции, а также управлять ими непосредственно через платформу веб-сайта GJEPC VBSM в соответствии с запланированными датами и временем. После онлайн-согласования продуктов, предлагаемых продавцом и выбранных покупателем, каждая встреча между ними будет длиться примерно 45 минут, а в день будет запланировано всего 3-4 встречи между покупателем и продавцом. Для каждого экспонента будут созданы идентификаторы встречи, которые будут переданы покупателю, чтобы они могли встретиться онлайн в назначенное время и обсудить свой бизнес.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished