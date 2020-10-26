Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
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19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Бельгия одобрила новый закон о гарантиях базовых банковских услуг для компаний
Закон вступит в силу через 6 месяцев после его опубликования в официальном вестнике Бельгии, сообщил Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).
Согласно новому законодательству, основные банковские услуги гарантируются всем бельгийским компаниям, причем закон встает на защиту компаний, если бельгийским финансовым учреждением им было не менее трех раз отказано в основных банковских услугах или же если были закрыты их банковские счета.
Если это не противоречит законодательству о борьбе с отмыванием денег, бельгийские финансовые учреждения обязаны в течение 10 дней после запроса об открытии банковского счета должным образом мотивировать решение об отказе бельгийскому предприятию в основных банковских услугах или о закрытии его банковского счета (счетов).
Когда бельгийскому предприятию не менее трех раз отказывают в основных банковских услугах бельгийские финансовые учреждения, компания вправе подать запрос в палату основных банковских услуг (которая будет создана королевским указом в рамках министерства экономики Бельгии), которой надлежит назначить бельгийское финансовое учреждение, обязанное предоставлять основные банковские услуги запрашивающей это компании.
Закон уточняет, что он применяется как к долларовым счетам, так и счетам в единой европейской валюте - евро. В частности, для секторов, чувствительных к рискам (включая алмазный сектор), в соответствии с королевским указом должны быть приняты конкретные меры по их снижению или утверждены кодексы поведения.
Александр Шишло для Rough&Polished