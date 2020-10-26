Бельгия одобрила новый закон о гарантиях базовых банковских услуг для компаний

Сегодня

Федеральный парламент Бельгии одобрил новый закон, гарантирующий основные банковские услуги для всех бельгийских компаний.

Закон вступит в силу через 6 месяцев после его опубликования в официальном вестнике Бельгии, сообщил Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).

Согласно новому законодательству, основные банковские услуги гарантируются всем бельгийским компаниям, причем закон встает на защиту компаний, если бельгийским финансовым учреждением им было не менее трех раз отказано в основных банковских услугах или же если были закрыты их банковские счета.

Если это не противоречит законодательству о борьбе с отмыванием денег, бельгийские финансовые учреждения обязаны в течение 10 дней после запроса об открытии банковского счета должным образом мотивировать решение об отказе бельгийскому предприятию в основных банковских услугах или о закрытии его банковского счета (счетов).

Когда бельгийскому предприятию не менее трех раз отказывают в основных банковских услугах бельгийские финансовые учреждения, компания вправе подать запрос в палату основных банковских услуг (которая будет создана королевским указом в рамках министерства экономики Бельгии), которой надлежит назначить бельгийское финансовое учреждение, обязанное предоставлять основные банковские услуги запрашивающей это компании.

Закон уточняет, что он применяется как к долларовым счетам, так и счетам в единой европейской валюте - евро. В частности, для секторов, чувствительных к рискам (включая алмазный сектор), в соответствии с королевским указом должны быть приняты конкретные меры по их снижению или утверждены кодексы поведения.



Александр Шишло для Rough&Polished



