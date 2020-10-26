В сентябре экспорт бриллиантов из Индии упал на 20%, а импорт алмазного сырья вырос на 16%

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Согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в сентябре 2020 года экспорт бриллиантов из Индии снизился на 19,60% и составил 1 564 млн долларов США по сравнению с экспортом на сумму 1 946 млн долларов в сентябре 2019 года.

Экспорт алмазного сырья в сентябре 2020 года составил 77,67 млн долларов по сравнению с 51,03 млн долларов в сентябре 2019 года, увеличившись на 52,21 процента. Экспорт искусственных бриллиантов в сентябре 2020 года составил 79,69 млн долларов против 42,04 млн долларов в сентябре 2019 года, увеличившись на 89,55%.

Импорт алмазного сырья в сентябре 2020 года увеличился на 16,18%, до 1347,30 млн долларов, по сравнению с 1 159,63 млн долларов в сентябре 2019 года. Импорт бриллиантов в сентябре 2020 года вырос до 267,77 млн долларов с 122,72 млн долларов в том же месяце 2019 года, увеличившись на 117,59%.

Импорт искусственных алмазов в сентябре 2020 года составил 74,32 млн долларов - на 166,31 процента больше, чем 27,91 млн долларов в сентябре 2019 года. Импорт искусственных бриллиантов в сентябре 2020 года упал на 53,04 процента, до 6,05 млн долларов, по сравнению с 12,89 млн долларов годом ранее.

В течение финансового года (апрель-сентябрь 2020 года) экспорт бриллиантов снизился до 5 501 млн долларов с 8 666,43 млн долларов в те же месяцы 2019 года, т.е. на 36,52%.

Экспорт алмазного сырья в апреле-сентябре 2020 года составил 59,43 млн долларов против 487,15 млн долларов годом ранее, снизившись на 67,27 процента.

Экспорт искусственных бриллиантов составил 207 млн долларов за период с апреля по сентябрь 2020 года, увеличившись на 14,59% по сравнению с экспортом в 181,02 млн долларов за аналогичный период годом ранее.

Импорт алмазного сырья снизился на 56,65% и составил 2 557,56 млн долларов в апреле-сентябре 2020 года по сравнению с 5 899,47 млн долларов в апреле-сентябре 2019 года.

Импорт бриллиантов увеличился на 58,8%, до 950,36 млн долларов, в период с апреля по сентябрь 2020 года по сравнению с 598,47 млн долларов за тот же период 2019 года. Импорт искусственных алмазов в апреле-сентябре 2020 года составил 187,73 млн долларов по сравнению с 138,02 млн долларов за аналогичный период 2019 года, увеличившись на 36,01%. Импорт искусственных бриллиантов снизился до 17,79 млн долларов в апреле-сентябре 2020 года по сравнению с 42,93 млн долларов в апреле-сентябре 2019 года, упав на 58,57 процента.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





