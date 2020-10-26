Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
В сентябре экспорт бриллиантов из Индии упал на 20%, а импорт алмазного сырья вырос на 16%
Экспорт алмазного сырья в сентябре 2020 года составил 77,67 млн долларов по сравнению с 51,03 млн долларов в сентябре 2019 года, увеличившись на 52,21 процента. Экспорт искусственных бриллиантов в сентябре 2020 года составил 79,69 млн долларов против 42,04 млн долларов в сентябре 2019 года, увеличившись на 89,55%.
Импорт алмазного сырья в сентябре 2020 года увеличился на 16,18%, до 1347,30 млн долларов, по сравнению с 1 159,63 млн долларов в сентябре 2019 года. Импорт бриллиантов в сентябре 2020 года вырос до 267,77 млн долларов с 122,72 млн долларов в том же месяце 2019 года, увеличившись на 117,59%.
Импорт искусственных алмазов в сентябре 2020 года составил 74,32 млн долларов - на 166,31 процента больше, чем 27,91 млн долларов в сентябре 2019 года. Импорт искусственных бриллиантов в сентябре 2020 года упал на 53,04 процента, до 6,05 млн долларов, по сравнению с 12,89 млн долларов годом ранее.
В течение финансового года (апрель-сентябрь 2020 года) экспорт бриллиантов снизился до 5 501 млн долларов с 8 666,43 млн долларов в те же месяцы 2019 года, т.е. на 36,52%.
Экспорт алмазного сырья в апреле-сентябре 2020 года составил 59,43 млн долларов против 487,15 млн долларов годом ранее, снизившись на 67,27 процента.
Экспорт искусственных бриллиантов составил 207 млн долларов за период с апреля по сентябрь 2020 года, увеличившись на 14,59% по сравнению с экспортом в 181,02 млн долларов за аналогичный период годом ранее.
Импорт алмазного сырья снизился на 56,65% и составил 2 557,56 млн долларов в апреле-сентябре 2020 года по сравнению с 5 899,47 млн долларов в апреле-сентябре 2019 года.
Импорт бриллиантов увеличился на 58,8%, до 950,36 млн долларов, в период с апреля по сентябрь 2020 года по сравнению с 598,47 млн долларов за тот же период 2019 года. Импорт искусственных алмазов в апреле-сентябре 2020 года составил 187,73 млн долларов по сравнению с 138,02 млн долларов за аналогичный период 2019 года, увеличившись на 36,01%. Импорт искусственных бриллиантов снизился до 17,79 млн долларов в апреле-сентябре 2020 года по сравнению с 42,93 млн долларов в апреле-сентябре 2019 года, упав на 58,57 процента.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished