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05 октября 2020
В ангольском районе Серра-да-Неве обнаружены редкоземельные элементы
Это комплекс площадью около 11 тысяч квадратных километров, который, помимо потенциальных запасов редкоземельных элементов, также содержит фосфаты, декоративные породы и смесь карбонатитов и сиенитовых пород.
«Цель этого исследования - очертить территорию, используя информацию, уже имеющуюся в Национальном геологическом плане, чтобы представить ее будущим инвесторам», - пояснил председатель совета директоров IGEO.
Согласно уже подготовленному исследованию, простое изучение геологической картографии и происходящих литологических процессов позволяет выдвигать гипотезы об аномалиях, которые могут привести либо к получению знаний о полезных веществах или сами представляют собой промышленные минералы, такие как апатит, флюорит и содалит. Канга Шангивила также сказал, что в ближайшей перспективе жизнеспособная возможность «состоит в том, чтобы проанализировать комплект образцов щелочных пород, собранных во время картографических съемок для карт масштаба 1:250 000 и 1:100 000».
Благодаря этому можно было бы иметь четкое представление о концентрации редкоземельных элементов в основных литологических зонах Серра-да-Неве и, таким образом, предусмотреть будущие поисковые кампании на основе надежных геохимических данных.
Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе