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05 октября 2020

Алмазная биржа в Анголе может появиться уже в 2021 году

30 октября 2020
Новости
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Фото: ENDIAMA (Facebook)


Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы заявил, что алмазная биржа в стране может появиться к концу 2021 года.
Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), выступая во время встречи, на которой собрались высокопоставленные должностные лица государственных компаний алмазного сектора, включая SODIAM и ENDIAMA, поставил эту задачу в присутствии международного консультанта Питера Меуса (Peter Meeus), нанятого для оказания помощи властям Анголы в создании будущей ангольской алмазной биржи.
Министр отметил, что перед сектором стоит задача «запустить биржу в пробном режиме, пусть во временных помещениях, в конце 2021 года» и что предварительные работы идут нормально.
Присутствовавший на встрече международный консультант Питер Меус, возглавляющий техническую группу по подготовке организационной структуры и управлению технологией биржи, пообещал воплотить в жизнь технологические разработки в рамках предложенных сроков.
Создавая собственную алмазную биржу, Ангола вдохновляется существующей моделью алмазной биржи в Дубае, и это стало причиной для приема на работу Питера Миуса, являвшегося почетным президентом и административным директором биржи в Объединенных Арабских Эмиратах.
Алмазная биржа Анголы является частью новой модели управления горнодобывающим сектором, утвержденной Указом Президента 143/20 от 26 мая, и будет подчинена компании SODIAM.

Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе


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