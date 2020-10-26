Алмазная биржа в Анголе может появиться уже в 2021 году

30 октября 2020





Фото: ENDIAMA (Facebook)





Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы заявил, что алмазная биржа в стране может появиться к концу 2021 года.Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), выступая во время встречи, на которой собрались высокопоставленные должностные лица государственных компаний алмазного сектора, включая SODIAM и ENDIAMA, поставил эту задачу в присутствии международного консультанта Питера Меуса (Peter Meeus), нанятого для оказания помощи властям Анголы в создании будущей ангольской алмазной биржи.Министр отметил, что перед сектором стоит задача «запустить биржу в пробном режиме, пусть во временных помещениях, в конце 2021 года» и что предварительные работы идут нормально.Присутствовавший на встрече международный консультант Питер Меус, возглавляющий техническую группу по подготовке организационной структуры и управлению технологией биржи, пообещал воплотить в жизнь технологические разработки в рамках предложенных сроков.Создавая собственную алмазную биржу, Ангола вдохновляется существующей моделью алмазной биржи в Дубае, и это стало причиной для приема на работу Питера Миуса, являвшегося почетным президентом и административным директором биржи в Объединенных Арабских Эмиратах.Алмазная биржа Анголы является частью новой модели управления горнодобывающим сектором, утвержденной Указом Президента 143/20 от 26 мая, и будет подчинена компании SODIAM.