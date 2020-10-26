Присоединение Анголы к EITI

Сегодня

Организация «Инициатива прозрачности добывающей промышленности» (Extractive Industry Transparency Initiative, EITI) направила письмо министру минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), в котором выражает свое удовлетворение тем, что Ангола объявила о своем намерении стать страной, реализующей эту инициативу.

EITI также гарантирует свою поддержку кандидатуры Анголы и поздравляет министра Диамантино Азеведо с тем, что глава ангольского государства Жоау Лоуренсу назначил его президентом Национального координационного комитета.

Присоединение Анголы к ITIE предполагает соблюдение таких процедур, как создание различными сторонами интегрированной группы для совместного участия в разработке планов финансируемых работ и целей реализации этой инициативы.

Координатор ITIE в Анголе Диамантино Азеведо уже встретился с государственными и частными компаниями добывающего сектора страны, а также с представителями гражданского общества, которым были разъяснены цели страны, реализующей эту инициативу.

Правительство Анголы вскоре сможет отправить заявку в ITIE, используя стандартную форму, предоставленную международным секретариатом организации.



Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе





