Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Присоединение Анголы к EITI
EITI также гарантирует свою поддержку кандидатуры Анголы и поздравляет министра Диамантино Азеведо с тем, что глава ангольского государства Жоау Лоуренсу назначил его президентом Национального координационного комитета.
Присоединение Анголы к ITIE предполагает соблюдение таких процедур, как создание различными сторонами интегрированной группы для совместного участия в разработке планов финансируемых работ и целей реализации этой инициативы.
Координатор ITIE в Анголе Диамантино Азеведо уже встретился с государственными и частными компаниями добывающего сектора страны, а также с представителями гражданского общества, которым были разъяснены цели страны, реализующей эту инициативу.
Правительство Анголы вскоре сможет отправить заявку в ITIE, используя стандартную форму, предоставленную международным секретариатом организации.
Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе