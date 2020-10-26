Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Восстановление мировой алмазной отрасли будет стимулировать экономический рост Ботсваны в 2021 году
«В последние месяцы в мировой алмазной отрасли наблюдается устойчивое восстановление, которое, как мы надеемся, будет способствовать сильному росту в Ботсване в следующем году и поможет увеличить экспорт и налоговые доходы», - заявил агентству Reuters министр финансов Тхапело Матшека (Thapelo Matsheka) во время онлайн-встречи, проводившейся Всемирным банком.
По сообщениям, экономика Ботсваны во втором квартале 2020 года сократилась на 24% во время изоляции, связанной с пандемией COVID-19, которая препятствовала продаже алмазов и внутренней экономической активности.
На горнодобывающую промышленность приходится чуть менее 20% валового внутреннего продукта Ботсваны.
Глобальная компания De Beers, которая получает около 70% своих поставок из Ботсваны, недавно сообщила о скачке продаж на 57%, до 467 млн долларов, в ходе ее сентябрьской торговой сессии.
De Beers заявила, что в преддверии праздничного сезона наблюдает рост заказов, поступающих в компанию со стороны розницы.
«Основываясь на таком развитии событий, в 2021 году мы прогнозируем рост ВВП Ботсваны на 7,7%», - сказал Матшека.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished