Восстановление мировой алмазной отрасли будет стимулировать экономический рост Ботсваны в 2021 году

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Согласно новостным сообщениям, ссылающимся на министра финансов Ботсваны, экономика этой страны в 2021 году по мере восстановления мировой алмазной отрасли вырастет на 7,7% вместо того, чтобы сократиться, как предполагалось, на 8,9%.

«В последние месяцы в мировой алмазной отрасли наблюдается устойчивое восстановление, которое, как мы надеемся, будет способствовать сильному росту в Ботсване в следующем году и поможет увеличить экспорт и налоговые доходы», - заявил агентству Reuters министр финансов Тхапело Матшека (Thapelo Matsheka) во время онлайн-встречи, проводившейся Всемирным банком.

По сообщениям, экономика Ботсваны во втором квартале 2020 года сократилась на 24% во время изоляции, связанной с пандемией COVID-19, которая препятствовала продаже алмазов и внутренней экономической активности.

На горнодобывающую промышленность приходится чуть менее 20% валового внутреннего продукта Ботсваны.

Глобальная компания De Beers, которая получает около 70% своих поставок из Ботсваны, недавно сообщила о скачке продаж на 57%, до 467 млн долларов, в ходе ее сентябрьской торговой сессии.

De Beers заявила, что в преддверии праздничного сезона наблюдает рост заказов, поступающих в компанию со стороны розницы.

«Основываясь на таком развитии событий, в 2021 году мы прогнозируем рост ВВП Ботсваны на 7,7%», - сказал Матшека.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





