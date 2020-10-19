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Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
Вчера
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19 октября 2020
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28 сентября 2020
WDC провел ежегодное общее собрание
По информации WDC, доминирующей темой встречи cтало обязательство отраслевых организаций поддерживать и повышать доверие потребителей к сектору, который серьезно пострадал от глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции.
Отвечая на вопрос ведущего панельной дискуссии о роли, которую надлежит сыграть Кимберлийскому процессу (КП), президент WDC Эдвард Ашер (Edward Asscher) заявил о необходимости введения на уровне КП семи принципов в поддержку поиска источников ответственной добычи алмазов.
К ним он отнес соблюдение международных конвенций, касающихся соблюдения прав человека и трудового права, экологические практики, борьбу с коррупцией и отмыванием денег, поддержку развития общин в горнодобывающих и производственных районах, а также раскрытие и дифференциацию природных и синтетических алмазов.
«Эти семь принципов, если мы сможем достичь по ним консенсуса в рамках КП, будут иметь существенное значение и обеспечат признание этих тем как части всей системы КП», - сказал он.
В своем программном выступлении Дэвид Прэйджер (David Prager), исполнительный вице-президент De Beers Group по корпоративным вопросам, заявил, что Система сертификации Кимберлийского процесса (ССКП) сыграла решающую роль в защите целостности цепочки поставок алмазов, но было бы неверно рассматривать ее в качестве исчерпывающего решения.
Прэйджер отметил, что такой регулирующий механизм, как ССКП, должен быть поддержан в его защите цепочки создания стоимости алмазов другими системами, такими как руководство ОЭСР по должной осмотрительности для ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из затронутых конфликтами регионов и районов высокого риска, а также новой системой гарантий WDC и кодексом практик Совета по ответственной ювелирной практике (The Responsible Jewellery Council).
Алекс Шишло для Rough&Polished