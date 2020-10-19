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Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
Вчера
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Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
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28 сентября 2020
ZCDC возобновляет продажу алмазов из-за трудностей с выплатой зарплат рабочим
Представитель компании Шугар Чагонда (Sugar Chagonda) сообщил порталу Chat263, что компания будет использовать выручку от продажи алмазов для решения финансовых проблем, стоящих перед компанией.
«Мы были оптимистичны в наших прогнозах, и мы возобновили продажи алмазов с тем, чтобы активно решить эти проблемы, и мы можем с уверенностью сказать, что наконец-то выходим из трудной ситуации», - сказал он.
Зимбабве заявила в июле прошлого года, что ее запасы алмазов превышают 1 млн каратов. Управляющий директор компании Minerals and Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) Тонгаи Музенда говорил в то время, что компания рассчитывала выручить до 100 млн долларов от продажи алмазных запасов.
Между тем, как утверждается, деятельность ZCDC была остановлена, поскольку рабочие требовали выплаты задолженности по заработной плате и поставки продуктов питания.
Чагонда преуменьшил значение забастовки, но признал, что компания не заплатила рабочим из-за нарушения глобальной цепочки производства алмазов.
«То, что у нас были проблемы с выплатой нашей задолженности по зарплате, не секрет, и это факт, что мы информируем сотрудников о проблемах, которые у нас были, которые возникли в результате проблем с COVID-19, - сказал он. - Эти проблемы не являются специфическими для ZCDC, но ощущаются во всем секторе, это ситуация, которую мы активно решаем».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished