ZCDC возобновляет продажу алмазов из-за трудностей с выплатой зарплат рабочим

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Компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) возобновила продажи алмазного сырья после перебоев, вызванных глобальными ограничениями на поездки с целью сдержать распространение коронавируса.

Представитель компании Шугар Чагонда (Sugar Chagonda) сообщил порталу Chat263, что компания будет использовать выручку от продажи алмазов для решения финансовых проблем, стоящих перед компанией.

«Мы были оптимистичны в наших прогнозах, и мы возобновили продажи алмазов с тем, чтобы активно решить эти проблемы, и мы можем с уверенностью сказать, что наконец-то выходим из трудной ситуации», - сказал он.

Зимбабве заявила в июле прошлого года, что ее запасы алмазов превышают 1 млн каратов. Управляющий директор компании Minerals and Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) Тонгаи Музенда говорил в то время, что компания рассчитывала выручить до 100 млн долларов от продажи алмазных запасов.

Между тем, как утверждается, деятельность ZCDC была остановлена, поскольку рабочие требовали выплаты задолженности по заработной плате и поставки продуктов питания.

Чагонда преуменьшил значение забастовки, но признал, что компания не заплатила рабочим из-за нарушения глобальной цепочки производства алмазов.

«То, что у нас были проблемы с выплатой нашей задолженности по зарплате, не секрет, и это факт, что мы информируем сотрудников о проблемах, которые у нас были, которые возникли в результате проблем с COVID-19, - сказал он. - Эти проблемы не являются специфическими для ZCDC, но ощущаются во всем секторе, это ситуация, которую мы активно решаем».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



