К концу 2021 года в Анголе может открыться алмазный центр

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Первая алмазная биржа в Анголе заработает к концу 2021 года, сообщают местные СМИ. Агентство Angop процитировало министра минеральных ресурсов и нефти Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), который сказал топ-менеджерам компаний Endiama и Sodiam, что алмазный сектор должен обеспечить создание центра до конца следующего года, даже если его здания будут временными. Он также сообщил, что подготовительные работы по созданию алмазного центра проходят «гладко».

Говорят, что Питер Меус (Peter Meeus), консультирующий проект и возглавляющий техническую группу по созданию алмазной биржи, пообещал сделать все, чтобы воплотить проект в жизнь.

В прошлом месяце агентство Rough&Polished сообщало, что Ангола планирует начать строительство алмазного центра в ноябре.

Комплекс, предназначенный для развития алмазной промышленности, который будет построен в ангольской провинции Южная Лунда, имеет бюджет в 77 млн долларов и в основном ориентирован на укрепление цепочки производства алмазов, особенно в восточной части Анголы, на которую приходится 90% ежегодной добычи этих драгоценных камней в стране.

В 2019 году Ангола произвела 9,1 млн каратов алмазного сырья, но ожидается, что в следующем году производство упадет до 8 млн каратов из-за производственных проблем, вызванных пандемией COVID-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



