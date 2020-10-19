Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
Сегодня
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
К концу 2021 года в Анголе может открыться алмазный центр
Говорят, что Питер Меус (Peter Meeus), консультирующий проект и возглавляющий техническую группу по созданию алмазной биржи, пообещал сделать все, чтобы воплотить проект в жизнь.
В прошлом месяце агентство Rough&Polished сообщало, что Ангола планирует начать строительство алмазного центра в ноябре.
Комплекс, предназначенный для развития алмазной промышленности, который будет построен в ангольской провинции Южная Лунда, имеет бюджет в 77 млн долларов и в основном ориентирован на укрепление цепочки производства алмазов, особенно в восточной части Анголы, на которую приходится 90% ежегодной добычи этих драгоценных камней в стране.
В 2019 году Ангола произвела 9,1 млн каратов алмазного сырья, но ожидается, что в следующем году производство упадет до 8 млн каратов из-за производственных проблем, вызванных пандемией COVID-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished