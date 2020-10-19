Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
Вчера
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
АЛРОСА продлевает долгосрочные договоры с клиентами
«…В этих условиях мы идем навстречу нашим клиентам и смещаем период традиционного пересмотра списка участников ALROSA ALLIANCE и предлагаемого им ассортимента на первый квартал 2021 года. Это даст нашим клиентам возможность точнее спрогнозировать свою сбытовую и закупочную стратегию на следующий контрактный период с учетом реальных потребностей рынка», - заявил Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА.
Список постоянных покупателей алмазного сырья для контрактного периода 2021-2023 годов, а также предлагаемый им к приобретению ассортимент алмазов будет сформирован в первом квартале 2021 года.
На реализацию алмазов в рамках долгосрочных соглашений традиционно приходится порядка 70% всех продаж АЛРОСА.
Алекс Шишло для Rough&Polished