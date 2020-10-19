АЛРОСА продлевает долгосрочные договоры с клиентами

Сегодня

АЛРОСА для поддержки своих клиентов в условиях сохраняющейся неопределенности на рынке приняла решение о продлении действующих долгосрочных договоров на поставку алмазного сырья до конца первого квартала 2021 года.

«…В этих условиях мы идем навстречу нашим клиентам и смещаем период традиционного пересмотра списка участников ALROSA ALLIANCE и предлагаемого им ассортимента на первый квартал 2021 года. Это даст нашим клиентам возможность точнее спрогнозировать свою сбытовую и закупочную стратегию на следующий контрактный период с учетом реальных потребностей рынка», - заявил Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА.

Список постоянных покупателей алмазного сырья для контрактного периода 2021-2023 годов, а также предлагаемый им к приобретению ассортимент алмазов будет сформирован в первом квартале 2021 года.

На реализацию алмазов в рамках долгосрочных соглашений традиционно приходится порядка 70% всех продаж АЛРОСА.



Алекс Шишло для Rough&Polished



