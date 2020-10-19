АЛРОСА реализовала на $8,7 млн крупные алмазы в Дубае

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АЛРОСА провела аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Дубае. Это первые торги, организованные компанией в ОАЭ с начала пандемии.

Как говорится в пресс-релизе АЛРОСА, компания реализовала 167 алмазов общей массой 2 479 каратов, выручив суммарно $8,7 млн. В торгах приняли участие клиенты из ОАЭ, Бельгии, Израиля, Индии, России и США. Победителями по разным лотам стали 33 компании.

«…Торги завершились с хорошими результатами - было реализовано 93% представленных на аукционе алмазов», - заявил заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Согласно действующему законодательству, АЛРОСА реализует алмазы специальных размеров, то есть массой 10,8 карата и выше, исключительно на аукционах.

В марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19 компания приостановила проведение аукционов. Клиенты принимали участие в онлайн-аукционах, получая для ознакомления и детального анализа точные цифровые копии каждого алмаза. В мае АЛРОСА начала постепенно возвращаться к привычному формату, организовав аукционы в своих торговых представительствах в Бельгии и Израиле, говорится в пресс-релизе.



Алекс Шишло для Rough&Polished



