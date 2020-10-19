Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
Сегодня
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
АЛРОСА реализовала на $8,7 млн крупные алмазы в Дубае
Как говорится в пресс-релизе АЛРОСА, компания реализовала 167 алмазов общей массой 2 479 каратов, выручив суммарно $8,7 млн. В торгах приняли участие клиенты из ОАЭ, Бельгии, Израиля, Индии, России и США. Победителями по разным лотам стали 33 компании.
«…Торги завершились с хорошими результатами - было реализовано 93% представленных на аукционе алмазов», - заявил заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Согласно действующему законодательству, АЛРОСА реализует алмазы специальных размеров, то есть массой 10,8 карата и выше, исключительно на аукционах.
В марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19 компания приостановила проведение аукционов. Клиенты принимали участие в онлайн-аукционах, получая для ознакомления и детального анализа точные цифровые копии каждого алмаза. В мае АЛРОСА начала постепенно возвращаться к привычному формату, организовав аукционы в своих торговых представительствах в Бельгии и Израиле, говорится в пресс-релизе.
Алекс Шишло для Rough&Polished