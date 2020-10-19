Эксклюзив
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В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
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Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
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21 сентября 2020
АЛРОСА объединит свои гранильные активы в единый производственный комплекс
Как сообщила пресс-служба компании, масштабным проектом будет заниматься назначенный весной этого года директором ограночного комплекса АЛРОСА Дмитрий Амелькин. Для эффективной координации проекта он также возглавит крупнейший гранильный актив АЛРОСА – смоленский завод «Кристалл».
На сегодняшний день в состав группы АЛРОСА входят несколько гранильных предприятий: филиал «Бриллианты АЛРОСА» (г. Москва), ООО «Бриллианты АЛРОСА» (г. Барнаул) и ПО «Кристалл» (г. Смоленск). В совокупности на их долю приходится более половины всей российской огранки.
План интеграции разработан в соответствии со стратегией развития гранильного комплекса, который был утвержден Наблюдательным советом АЛРОСА в конце 2019 года. Цель реорганизации – более эффективное распределение сырья и организация производственных процессов. В 2021 году планируется организационное и юридическое объединение трех производственных площадок. С одной стороны, это позволит более эффективно перераспределять производство бриллиантов между различными площадками, с другой – быстро обмениваться наработанными практиками. Кроме того, различные производственные площадки смогут подстраховывать друг друга на случай неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации в одном из регионов присутствия, говорится в пресс-релизе.
Алекс Шишло для Rough&Polished