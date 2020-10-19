АЛРОСА объединит свои гранильные активы в единый производственный комплекс

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АЛРОСА приступила к реализации плана по объединению всех принадлежащих ей алмазогранильных активов в единый производственный комплекс.

Как сообщила пресс-служба компании, масштабным проектом будет заниматься назначенный весной этого года директором ограночного комплекса АЛРОСА Дмитрий Амелькин. Для эффективной координации проекта он также возглавит крупнейший гранильный актив АЛРОСА – смоленский завод «Кристалл».

На сегодняшний день в состав группы АЛРОСА входят несколько гранильных предприятий: филиал «Бриллианты АЛРОСА» (г. Москва), ООО «Бриллианты АЛРОСА» (г. Барнаул) и ПО «Кристалл» (г. Смоленск). В совокупности на их долю приходится более половины всей российской огранки.

План интеграции разработан в соответствии со стратегией развития гранильного комплекса, который был утвержден Наблюдательным советом АЛРОСА в конце 2019 года. Цель реорганизации – более эффективное распределение сырья и организация производственных процессов. В 2021 году планируется организационное и юридическое объединение трех производственных площадок. С одной стороны, это позволит более эффективно перераспределять производство бриллиантов между различными площадками, с другой – быстро обмениваться наработанными практиками. Кроме того, различные производственные площадки смогут подстраховывать друг друга на случай неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации в одном из регионов присутствия, говорится в пресс-релизе.



Алекс Шишло для Rough&Polished



