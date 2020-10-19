Индийская ювелирная компания попала в книгу рекордов Гиннеса, создав кольцо с 7 801 бриллиантом

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Согласно сообщениям СМИ, индийская ювелирная компания создала кольцо, украшенное 7 801 бриллиантом, что стало событием, занесенным в Книгу рекордов Гиннеса. Кольцо выполнено в виде редкого и священного гималайского цветка с 46 лепестками, украшенными бриллиантами, которые покрывают всю их поверхность.

Кольцо создавалось в течение 11 месяцев в магазине Diamond Store by Chandubhai в Хайдарабаде, входящем в состав компании Hallmark Jewelers. Как сообщается, оно получило название «Божественность – 7801» (“The Divine – 7801”) и в конечном итоге будет продано с аукциона.

Котти Срикант (Kotti Srikanth), владелец и основатель Hallmark Jewelers, сказал в связи с этим событием: «Мне доставляет огромное удовольствие получить награду мирового уровня за созданный мною шедевр».

Предыдущий рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, компания Lakshika Jewels из Мумбая, установила рекорд в августе прошлого года, создав кольцо с 7 777 бриллиантами. Кольцо стоимостью 4,9 млн долларов было выполнено в форме Храма Лотоса в Дели.

Кольцо «Божественность – 7801» превзошло предыдущего обладателя рекорда из Lakshika Jewels по количеству бриллиантов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



