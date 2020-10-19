Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
Сегодня
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Индийская ювелирная компания попала в книгу рекордов Гиннеса, создав кольцо с 7 801 бриллиантом
Кольцо создавалось в течение 11 месяцев в магазине Diamond Store by Chandubhai в Хайдарабаде, входящем в состав компании Hallmark Jewelers. Как сообщается, оно получило название «Божественность – 7801» (“The Divine – 7801”) и в конечном итоге будет продано с аукциона.
Котти Срикант (Kotti Srikanth), владелец и основатель Hallmark Jewelers, сказал в связи с этим событием: «Мне доставляет огромное удовольствие получить награду мирового уровня за созданный мною шедевр».
Предыдущий рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, компания Lakshika Jewels из Мумбая, установила рекорд в августе прошлого года, создав кольцо с 7 777 бриллиантами. Кольцо стоимостью 4,9 млн долларов было выполнено в форме Храма Лотоса в Дели.
Кольцо «Божественность – 7801» превзошло предыдущего обладателя рекорда из Lakshika Jewels по количеству бриллиантов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished