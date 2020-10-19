Призыв к Африке раскрывать информацию о происхождении бриллиантов миллениалам

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К африканским странам-производителям алмазов был обращен призыв делиться информацией о процессе добычи природных камней с миллениалами, поскольку те обеспокоены проблемой раскрытия их источников.

В ходе исследования, проведенного тремя профессорами, занимающимися вопросами маркетинга - Руди Моэнэртом (Rudy Moenaert), Майклом Антиоко (Michael Antioco) и Генри Роббеном (Henry Robben), - выяснилось, что миллениалы являются «сегодняшними покупателями», а люксовые бренды и розничные торговцы сосредоточивают внимание на миллениалах, поскольку они являются двигателями роста индустрии роскоши.

Антиоко заявил на веб-семинаре, посвященном Африканской конференции по алмазам (Africa Diamond Conference), что миллениалы Америки в этом плане возлагают большие надежды на розничных торговцев, бренды и страны. «Поэтому важно, чтобы они могли получать эти сведения у африканских стран-производителей алмазов и делиться ими со своими сверстниками», - сказал он.

Антиоко также отметил, что миллениалы Индии похожи на миллениалов США. «Они разбираются в информации, и я думаю, что африканские страны могут многое рассказать о природных алмазах и могут повлиять на индийское поколение миллениалов, поделившись дополнительной информацией о том, что происходит в Африке, о процессе производства и многих других вещах», - сказал он.

В исследовании трех ученых отмечается, что четверть населения мира – это миллениалы, численность которых составляет 1,95 миллиарда человек, из которых 46% проживают в Китае, США и Индии.

Исследование также показало, что 68% миллениалов в Китае увеличат свой спрос на предметы роскоши, а 60% примут решение о покупке какого-либо предмета роскоши уже в течение ближайших дней.

«Если посмотреть на Китай, то мы увидим, что 380 миллионов миллениалов любят делать покупки в Интернете, они увеличивают свой спрос на предметы роскоши, - сказал Антиоко. - Они очень быстро принимают решения о покупке предметов роскоши. Мы также видим, что в Китае рост продаж после карантина в связи с COVID-19 был весьма заметным».

По его словам, американские потребители предметов роскоши самые разноликие в мире. «Им всем нравится потребление предметов роскоши, это очень важно для них, но мы обнаружили, что они более чувствительны к ценам, чем миллениалы в других странах мира, а это означает, что выращенные в лаборатории бриллианты могут иметь бо́льшую привлекательность для этого конкретного рынка по сравнению с природными бриллиантами», - сказал Антиоко.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





