Добыча De Beers в третьем квартале снизилась до 7,2 млн каратов из-за низкого спроса

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По данным Anglo American, добыча алмазов компанией De Beers снизилась на 4%, до 7,2 млн каратов в третьем квартале 2019 года по сравнению с 7,4 млн каратов годом ранее.

Снижение было вызвано запланированным сокращением производства, что отражает снижение спроса на алмазное сырье из-за пандемии COVID-19.

Корпорация Anglo American заявила, что меры, связанные с COVID-19, остаются в силе для защиты персонала при сохранении непрерывности работы.

Производство компании Debswana в Ботсване снизилось на 15%, до 4,8 млн каратов, в связи с запланированной переработкой материала более низкого качества на месторождениях Жваненг (Jwaneng) и Орапа (Orapa), при этом работа нацелена на уровень, обеспечивающий снижение спроса.

Добыча Namdeb Holdings в Намибии также снизилась на 43%, до 200 000 каратов, поскольку морской флот компании приостановил производство на некоторый период в третьем квартале, реагируя на снизившийся спрос; в течение этого периода одно судно находилось в доке на плановом техническом обслуживании.

Вместе с тем добыча в Южной Африке увеличилась до 1,2 млн каратов благодаря ожидавшемуся изменению состава руды, которая в большем объеме стала поступать из последней выемки карьера с более высоким содержанием алмазов (а не из отвалов с низким содержанием) на руднике Венеция (Venetia) по мере его перехода на подземную добычу.

Производство в Канаде также увеличилось на 17%, до 900 000 каратов, в связи с обработкой материалов более высокого качества на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué).

Anglo American сообщила, что в этом квартале спрос на алмазное сырье продемонстрировал признаки улучшения, поскольку ограничения в связи с пандемией коронавируса в центрах огранки алмазов и на потребительских рынках постепенно снижались в преддверии ключевых праздников в конце года.

Продажи алмазов компанией De Beers составили 6,6 млн каратов в ходе трех сайтов по сравнению с 300 000 каратов в ходе двух сайтов во втором квартале 2020 года и 7,4 млн каратов в ходе трех сайтов в предыдущем году.

Anglo American сообщила, что прогноз De Beers по добыче алмазов остается неизменным и составляет от 25 до 27 млн каратов, но будет постоянно пересматриваться с учетом сбоев, связанных с пандемией COVID-19, а также сроков и масштабов восстановления спроса.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





