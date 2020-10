AG&J оценила решение GIA о классификации лабораторных и природных бриллиантов

Сегодня

Глава лаборатории «Аналитическая геммология и ювелирные изделия» (Analytical Gemology and Jewelry, AG&J) Душан Симич (Dusan Simic) прокомментировал решение Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) классифицировать лабораторно выращенные бриллианты стандартизированным, с его слов, способом. «Также прискорбно, что GIA приняла свое решение относительно лабораторных бриллиантов после недавнего выхода в свет третьего издания «Выращенные в лабораториях бриллианты – информационный гид по бриллиантам, выращенным методами HPHT и CVD» (Laboratory-Grown Diamonds - Information guide to HPHT and CVD-grown diamonds), подготовленного мной и Бранко Деляниным (Branko Deljanin)», - отметил Симич.По его словам, «одной из главных тем сомнений и дискуссий при написании нашего с Бранко третьего издания книги, было именно то, как лабораторные бриллианты будут классифицироваться в будущем». «В то время как Бранко привержен тому, чтобы классифицировать их как природные бриллианты, что он делает в своей лаборатории, я считаю, что классификация должна быть другой, потому что природные и лабораторные бриллианты - это разные продукты», - пояснил Симич.«Мы ожидали решение GIA, и, к сожалению, он опубликовал его, когда наша книга уже была напечатана. Это означает, что мы не смогли прокомментировать это решение в нашей книге и представить факты в поддержку наших двух взглядов. AG&J считает, что решение GIA является неправильным. Общеизвестно, что цвет лабораторных бриллиантов, выращенных методом CVD, нестабилен и изменяется в процессе ювелирного производства даже при относительно низких температурах или при повторной полировке. Конечно, участники организованного нами 15 октября глобального вебинара обсуждали эту проблему с инженером-специалистом по CVD-методу Малайем Хирани (Malay Hirani), соавтором книги о лабораторных бриллиантах – по случаю выхода в свет нового издания», - заявил Симич.«Наше новое исследование также показывает наличие железа на поверхности полированных лабораторных камней. Несомненно, это связано с полировкой алмаза под повышенным давлением на полировальном круге. Структура несформированного кристалла с множеством колонн, перпендикулярных столу, позволяет поглощать частички железа, а также масло из полировальной пасты. На данный момент мы не знаем, как железо будет вести себя с течением времени и как оно повлияет на цвет и четкость лабораторного бриллианта», - заключил Симич.