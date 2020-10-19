Эксклюзив
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
Сегодня
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
AG&J оценила решение GIA о классификации лабораторных и природных бриллиантов
По его словам, «одной из главных тем сомнений и дискуссий при написании нашего с Бранко третьего издания книги, было именно то, как лабораторные бриллианты будут классифицироваться в будущем». «В то время как Бранко привержен тому, чтобы классифицировать их как природные бриллианты, что он делает в своей лаборатории, я считаю, что классификация должна быть другой, потому что природные и лабораторные бриллианты - это разные продукты», - пояснил Симич.
«Мы ожидали решение GIA, и, к сожалению, он опубликовал его, когда наша книга уже была напечатана. Это означает, что мы не смогли прокомментировать это решение в нашей книге и представить факты в поддержку наших двух взглядов. AG&J считает, что решение GIA является неправильным. Общеизвестно, что цвет лабораторных бриллиантов, выращенных методом CVD, нестабилен и изменяется в процессе ювелирного производства даже при относительно низких температурах или при повторной полировке. Конечно, участники организованного нами 15 октября глобального вебинара обсуждали эту проблему с инженером-специалистом по CVD-методу Малайем Хирани (Malay Hirani), соавтором книги о лабораторных бриллиантах – по случаю выхода в свет нового издания», - заявил Симич.
«Наше новое исследование также показывает наличие железа на поверхности полированных лабораторных камней. Несомненно, это связано с полировкой алмаза под повышенным давлением на полировальном круге. Структура несформированного кристалла с множеством колонн, перпендикулярных столу, позволяет поглощать частички железа, а также масло из полировальной пасты. На данный момент мы не знаем, как железо будет вести себя с течением времени и как оно повлияет на цвет и четкость лабораторного бриллианта», - заключил Симич.
Алекс Шишло для Rough&Polished