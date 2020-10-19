Продажи Chow Tai Fook во втором квартале выросли на 2,6%

Сегодня

По данным компании, продажи Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (CTF) во втором квартале, закончившемся 30 сентября 2020 года, показали положительный рост на 2,6% в годовом исчислении.

Это связано с возрождением деловой активности в материковом Китае, которая превзошла деловую активность Гонконга и Макао, столкнувшихся с воздействием COVID-19 и повсеместными беспорядками. На розничный спрос в Гонконге и Макао во втором квартале также негативно повлияли проблемы с закрытием границ.

Продажи в сопоставимых магазинах в Гонконге и Макао снизились до 46,4% и 74,6% соответственно.

Такие товарные категории, как ювелирные изделия из драгоценных камней, платины и чистого золота, в материковом Китае продавались хорошо, в то время как спрос на золотые украшения на обоих рынках резко упал из-за нестабильности цен.

По данным CTF, из-за смягчения ситуации с COVID-19 в материковом Китае бизнес значительно улучшился. Кроме того, во втором квартале продажи в сопоставимых магазинах компании показали положительный рост на 11,0%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



