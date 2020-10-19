Эксклюзив
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Продажи Chow Tai Fook во втором квартале выросли на 2,6%
Это связано с возрождением деловой активности в материковом Китае, которая превзошла деловую активность Гонконга и Макао, столкнувшихся с воздействием COVID-19 и повсеместными беспорядками. На розничный спрос в Гонконге и Макао во втором квартале также негативно повлияли проблемы с закрытием границ.
Продажи в сопоставимых магазинах в Гонконге и Макао снизились до 46,4% и 74,6% соответственно.
Такие товарные категории, как ювелирные изделия из драгоценных камней, платины и чистого золота, в материковом Китае продавались хорошо, в то время как спрос на золотые украшения на обоих рынках резко упал из-за нестабильности цен.
По данным CTF, из-за смягчения ситуации с COVID-19 в материковом Китае бизнес значительно улучшился. Кроме того, во втором квартале продажи в сопоставимых магазинах компании показали положительный рост на 11,0%.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished