Petra представляет коллекцию «Летлапа Тала»

Фото: Petra Diamonds
Petra Diamonds Limited распространила пресс-релиз, в котором объявила о проведении специального тендера на коллекцию «Летлапа Тала» (Letlapa Tala), состоящую из пяти голубых алмазов хорошего цвета, чистоты, размера и наследия, добытых на знаменитом руднике Куллинан в Южной Африке.
«Летлапа Тала» означает «голубая скала» на северном сото, основном языке, на котором говорят в районе Куллинана.
Коллекция «Летлапа Тала» состоит из пяти голубых алмазов типа IIb весом 25,75; 21,25; 17,57; 11,42 и 9,61 карата. Алмазы типа II не содержат поддающегося обнаружению азота в своей химической структуре и, как правило, обладают исключительной прозрачностью. Камни типа IIb содержат небольшое количество бора, что определяет их голубой цвет.
Вероятно, это будет первый случай, когда пять голубых необработанных алмазов будут выставлены на продажу одновременно, при этом покупателям предлагается возможность сделать ставку либо на отдельные камни, либо более чем на один камень, либо на всю коллекцию.
Коллекция «Летлапа Тала» будет доступна для просмотра в ключевых алмазных центрах:
• Антверпен: 25 октября - 1 ноября 2020 годаТендер на продажу коллекции состоится вскоре после этого и закроется в 15:00 по Гринвичу 24 ноября 2020 года. Все эти даты могут быть изменены в зависимости от многих факторов, которые необходимо контролировать с точки зрения логистики во время пандемии COVID-19. Заинтересованные стороны будут проинформированы о любых изменениях дат.
• Гонконг: 5–10 ноября 2020 года
• Нью-Йорк: 16–20 ноября 2020 года
Назначить время для просмотра коллекции можно, связавшись с Грегом Стивенсоном (Greg Stephenson), руководителем по продажам и маркетингу компании Petra Diamonds. Тел.: +27 836 379 849. Электронная почта: diamondsales@petradiamonds.com.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished