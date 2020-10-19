Diamcor закрывает первый транш конвертируемого кредита на сумму 3,5 млн канадских долларов

Сегодня

Компания Diamcor Mining, владеющая рудником Крон-Эндора (Krone-Endora) в рамках проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке, закрыла первый транш конвертируемого займа в размере 3,5 млн канадских долларов, о котором было объявлено в конце прошлого месяца.

В заявлении компании говорится, что первый транш включает подписку от пяти инвесторов на общую сумму в размере 954 500 долларов.

Поступления от финансирования будут использоваться для общих корпоративных целей, возобновления деятельности и дальнейшего продвижения рабочих программ, которые выполнялись до закрытия рудника Крон-Эндора в связи с пандемией COVID-19.

Финансирование состоит из необеспеченных конвертируемых векселей со сроком действия два года с даты закрытия и ставкой 10% годовых.

Diamcor также выдала в общей сложности 2,7 млн непередаваемых варрантов на покупку акций участвующим инвесторам, при этом каждый варрант дает право держателю приобрести одну обыкновенную акцию по цене 0,15 канадского доллара в течение двух лет.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



