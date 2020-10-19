Эксклюзив
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Diamcor закрывает первый транш конвертируемого кредита на сумму 3,5 млн канадских долларов
В заявлении компании говорится, что первый транш включает подписку от пяти инвесторов на общую сумму в размере 954 500 долларов.
Поступления от финансирования будут использоваться для общих корпоративных целей, возобновления деятельности и дальнейшего продвижения рабочих программ, которые выполнялись до закрытия рудника Крон-Эндора в связи с пандемией COVID-19.
Финансирование состоит из необеспеченных конвертируемых векселей со сроком действия два года с даты закрытия и ставкой 10% годовых.
Diamcor также выдала в общей сложности 2,7 млн непередаваемых варрантов на покупку акций участвующим инвесторам, при этом каждый варрант дает право держателю приобрести одну обыкновенную акцию по цене 0,15 канадского доллара в течение двух лет.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished