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21 сентября 2020
АЛРОСА выставила на онлайн-аукцион более 30 эксклюзивных бриллиантов с инвестиционным потенциалом
Как сообщила пресс-служба АЛРОСА, компания выставляет на торги цветные и бесцветные бриллианты с высоким ювелирным и инвестиционным потенциалом. Заявки в рамках аукциона принимаются с 11 октября по 2 ноября.
На торги выставлены 33 крупных бесцветных и цветных бриллианта массой от 0,4 до 31,1 карата, включая несколько редчайших розовых экземпляров. Все бриллианты произведены гранильным подразделением АЛРОСА из добытого компанией сырья и сопровождаются сертификатами международной геммологической лаборатории GIA.
Бесцветные бриллианты высоких цветовых и качественных характеристик, а также бриллианты фантазийных цветов в долгосрочной перспективе показывают высокий рост стоимости, обеспечивая защиту сбережений от валютных и страновых рисков, сообщается в пресс-релизе.
В нем отмечается, что из бесцветных наиболее пригодными для инвестиционных целей считаются экземпляры массой от 4 карат цветов от D до G, то есть от полностью до почти бесцветного, и качества от IF до VS2 (от идеально прозрачного до содержащего незначительные включения, невидимые невооруженным глазом). По оценке экспертов АЛРОСА, за последние 15 лет они подорожали примерно вдвое.
Еще более выигрышными в этом плане являются цветные бриллианты, поскольку они встречаются исключительно редко. Красивый явно выраженный цвет имеет лишь 1 из 10 000, а интенсивный цвет встречается еще реже – 1 из 25 000. Редкость обусловливает уровень и динамику цен: за последние 15 лет цветные бриллианты в среднем подорожали в три раза. При этом цена сильно зависит от конкретного цвета.
Самые распространенные, желтые, показывают рост на уровне бесцветных бриллиантов, тогда как самые редкие – розовые – за 15 лет выросли в цене более чем в 4,5 раза. В перспективе розовые бриллианты могут показать еще более впечатляющую динамику, так как в этом году будет завершена добыча на австралийском месторождении Argyle, которое было основным источником соответствующего сырья, отмечают в АЛРОСА.
Алекс Шишло для Rough&Polished