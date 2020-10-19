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21 сентября 2020
Многие крупные аукционеры приберегают лучшие лоты к весне
Фото: Sotheby's
Почти все крупные игроки аукционного рынка - от Christie'S до Sotheby'S и Doyle – приберегают некоторые из своих лучших лотов к весне, когда, по их мнению, покупатели будут настроены более оптимистично.
Однако это не означает, что аукционные дома больше не делают ставку на цифровые каналы продаж и частные просмотры. Каким бы ни был формат, торги обязательно будут жаркими, пишет интернет-ресурс robbreport.com.
Sotheby's Geneva выставит 11 ноября на аукцион редкий розовый бриллиант весом 14,83 карата от АЛРОСА. По оценке аналитика Forbes, он может быть продан за USD 23-38 млн.
«Видение розы» оценен Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA) как яркий пурпурно-розовый бриллиант с превосходной чистотой, превосходной огранкой и очень хорошей симметрией. Ограночной фабрике АЛРОСА потребовался ровно год, чтобы подготовить и огранить великолепный алмаз.
Оценочная стоимость составляет USD 22,995,167 - 37,988,453.
Обнаруженный в июле 2017 года на месторождении Эбелях в Республике Саха (Якутия) на северо-востоке России, «Видение розы» стал крупнейшим розовым кристаллом, из всех когда-либо добытых в России. Овальный алмаз первоначальным весом 27,85 карата получил свое название в честь балета «Видение розы», в котором блистал легендарный русский танцовщик 20 века Вацлав Нижинский.
Алекс Шишло для Rough&Polished