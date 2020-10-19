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21 сентября 2020
Новый мировой рекорд в выращивании алмаза
Фото: Нью Даймонд Технолоджи
Российская компания ООО «Нью Даймонд Технолоджи», Санкт-Петербург, установила очередной мировой рекорд по выращиванию особо крупных монокристаллов алмаза типа Ib (содержащих азот), вырастив в начале октября 2020 года методом НРНТ (High Pressure High Temperature) кристалл размерами 29,5х29,5х21 мм и массой 129,47 карата. В настоящее время монокристалл алмаза готовится к сертификации в GIA.
Время выращивания данного монокристалла составило 400 часов, достигнув скорости роста 65 мг/час. Внушительные размеры кристалла дают основания предполагать, что в ближайшем будущем (1-2 года) нас ожидает резкое увеличение объема рынка крупных бриллиантов из выращенных алмазов и увеличение объема исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию приборов и устройств алмазной электроники и оптики вследствие резкого снижения стоимости выращенного алмазного сырья крупных размеров. Данное утверждение основано на том, что огромный парк прессового оборудования китайской алмазной промышленности, занимающийся выращиванием монокристаллов алмаза методом НРНТ на таком же оборудовании, что и у компании ООО «Нью Даймонд Технолоджи», создаст предпосылки для резкого увеличения размеров и качества кристаллов, выращиваемых методом CVD (Chemical Vapor Deposition), поставляя им дешевые высококачественные НРНТ-матрицы больших размеров (до 1 дюйма) для выращивания крупных кристаллов.
Предыдущий рекорд компании в 2018 году составлял 103,5 карата.
В недавнем прошлом в процессе отработки технологии выращивания крупных монокристаллов алмаза компанией «Нью Даймонд Технолоджи» из кристалла размером 55,94 карата был изготовлен бриллиант 20,22 карата, который на сегодняшний день является непревзойденным по размеру и качеству бриллиантом из выращенных монокристаллов алмаза.
Фото: Нью Даймонд Технолоджи
Галина Семенова для Rough&Polished