IIJS Virtual 2020: поворотное событие в ювелирной промышленности Индии

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Фото: GJEPC

Индийская виртуальная международная ювелирная выставка 2020 года (India International Jewellery Show Virtual 2020 или IIJS Virtual 2020), организованная при поддержке Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), завершилась 16 октября 2020 года. Пятидневная ювелирная феерия, стартовавшая 12 октября 2020 года, стала уникальным опытом для всех участников и посетителей.IIJS Virtual 2020 широко рекламировалась по всему миру. Перед началом выставки было проведено более 50 национальных и международных роуд-шоу в Интернете, более 450 тренировочных сессий для экспонентов и свыше 100 обучающих сессий для покупателей. По оценкам, в рамках IIJS Virtual было совершено сделок на сумму около 137 млн долларов.Комментируя успех выставки, Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, сказал: «Последние пять дней IIJS Virtual были просто чудом. Мы стали свидетелями того, как она вывела отрасль из пандемического паралича - и это тоже в виртуальном отношении! Представители отрасли поняли, что нужно меняться вместе со временем и что для обеспечения устойчивости бизнеса необходимо широкое использование цифровых технологий. GJEPC сделал все возможное, чтобы предоставить необходимую платформу для продолжения экспорта. Сегодня в отрасли наблюдается очень серьезный цифровой прорыв, и я уверен, что будущее отрасли за цифровым способом ведения бизнеса».Випул Шах (Vipul Shah), вице-председатель GJEPC, со своей стороны отметил: «IIJS Virtual 2020 стимулировала развитие бизнеса в этом секторе. Покупатели со всего мира искали платформу для поиска драгоценных камней и украшений для предстоящего праздничного сезона, и мы рады, что GJEPC удалось создать такую платформу для всех, чтобы встречаться, общаться и вести дела безопасным и надежным образом».Шайлеш Сангани (Shailesh Sangani), организатор национальных выставок GJEPC, так прокомментировал это мероприятие: «Личные встречи на физических шоу и выставках очень важны и должны происходить не реже одного или двух раз в год, но виртуальные шоу - это будущее уже только по причине легкости ведения бизнеса из уюта собственного офиса и дома».Сабьясачи Рэй (Sabyasachi Ray), наделенный исполнительными полномочиями директор GJEPC, рассказал: «Мы поняли, что нам придется обучать покупателей тому, как вести бизнес на виртуальной выставке IIJS Virtual, и обслужили 8000 посетителей, назначив 60 человек, каждый из которых обслуживал около 150 человек в WhatsApp. Всего за 40 дней мы провели 40 роуд-шоу, связываясь с разными ассоциациями для проведения тренировочных занятий. Мы создали модули и обучающие видеоролики, и постепенно все это стало расти по всей Индии».