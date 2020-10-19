Petra Diamonds получает стимул и прекращает процесс официальной продажи своих активов

Сегодня

Компания Petra Diamonds заявила, что ее акционеры, располагающие финансами, согласились предоставить ей дополнительные средства, что в перспективе создает для нее основу жизнеспособности.

Эта алмазная компания сообщила, что достигла принципиального соглашения со специально созданной группой держателей облигаций и южноафриканских кредиторов по ключевым условиям программы реструктуризации.

Они согласились на частичное восстановление долга по векселям и на вклад держателей существующих векселей в размере 30 млн долларов в виде новых денег.

Ожидается, что новые векселя будут выданы на сумму около 337 млн долларов (включая новые деньги и комиссионные, уплаченные в рамках транзакции новыми векселями).

Petra конвертирует оставшуюся часть долга по векселям в капитал, в результате чего группа держателей векселей будет владеть 91% увеличенного акционерного капитала компании.

В рамках соглашения также будут установлены новые механизмы управления и средства контроля за движением денежных средств.

По оценкам компании, в обращении будут находиться векселя на сумму 699 млн долларов, подлежащие оплате в ноябре, включая основную сумму в 650 млн долларов и 49 млн долларов в виде накопленного купонного дохода за май и ноябрь.

«Совет директоров считает, что соглашение в принципе … обеспечивает бизнесу стабильную структуру капитала с уменьшенным заемным объемом, которая обеспечит краткосрочную и долгосрочную жизнеспособность компании, - сказал генеральный директор Petra Ричард Даффи (Richard Duffy). - … Мы продолжим конструктивную работу с нашими акционерами, располагающими финансами, чтобы преобразовать соглашение в принципе в юридически обязательные соглашения и осуществить реструктуризацию».

Petra начала официальный процесс продажи своей промышленной группы или ее активов в июне прошлого года, поскольку на нее лег долг в размере 650 млн долларов.

Однако теперь компания решила прекратить официальную продажу, не получив никаких предложений по покупке промышленной группы или ее активов, которые считались бы жизнеспособной альтернативой реструктуризации с точки зрения улучшения структуры капитала компании.

Южноафриканские шахты Petra вернулись к нормальному рабочему уровню, несмотря на строгие меры предосторожности в связи с COVID-19.

Рудник Вильямсон (Williamson) в Танзании по-прежнему находится на уходе и техническом обслуживании, но компания постоянно оценивает ситуацию, решая, когда она сможет возобновить работу при наступлении более благоприятных рыночных условий.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





