Рост ювелирного сегмента будут стимулировать средний класс, миллениалы и поколение Z

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По данным компании Trusted Business Insights, с 2019 по 2030 год использование ювелирных изделий будет расти со среднегодовым темпом роста в 3%.

В проведенном ею последнем исследовании алмазного рынка говорится, что рост численности среднего класса в сочетании с растущей покупательной способностью миллениалов и поколения Z являются одними из ключевых факторов, способствующих росту ювелирного сегмента.

«По данным De Beers Group, миллениалы составляют почти 60% среди клиентов ювелирного рынка США, в то время как миллениалы в Китае обеспечивают выдающиеся 80% общего спроса на ювелирные изделия в Китае», - говорится в исследовании.

«Миллениалы, как правило, тратят свободные деньги на путешествия, а не на предметы роскоши. В связи с этим производители и розничные торговцы теперь включают в свои маркетинговые кампании историю, рассказывающую о путешествии бриллианта от рудника до потребителя», - отмечается в нем далее.

Комментируя региональный анализ алмазного рынка, Trusted Business Insights отмечает, что в 2018 году на долю Северной Америки пришлась самая высокая доля дохода - 51,7%.

Согласно исследованию, высокий спрос на обручальные кольца в Соединенных Штатах является важным фактором их доминирующей доли на ювелирном рынке. В стране более 40 000 розничных магазинов. Среди ведущих продавцов ювелирных изделий - Zales, Signet Jewelers и Fred Meyer Jewelers, которые захватили бо́льшую часть рынка США.

Trusted Business Insights отмечает, что объем мирового алмазного рынка в 2018 году оценивался в 87,31 млрд долларов и, по прогнозам, он будет ежегодно расти в среднем на 3% с 2019 по 2030 год.

Рост отрасли объясняется растущим спросом на ювелирные изделия, особенно в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Индия и Китай.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





