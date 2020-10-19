Добыча алмазов в Намибии во втором квартале выросла на 8,7% и превысила 368 000 каратов

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По данным центрального банка страны, добыча алмазов в Намибии во втором квартале 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%, до 368 331 карата.

Банк Намибии сообщил в своем последнем квартальном отчете, что увеличение добычи алмазов является результатом прироста добычи в каратах на шельфе - в основном благодаря отсчету от низкой базы, что связано с возвращением к работе судна морской добычи, которое в соответствующем квартале прошлого года проходило техническое обслуживание.

Тем не менее производство алмазного сырья по сравнению с предыдущим кварталом, когда было добыто 516 597 каратов, снизилось на 28,7% в основном из-за остановки производства в первые три недели апреля 2020 года из-за самоизоляции первого этапа, введенной Виндхуком в конце марта 2020 года, чтобы помочь сдержать дальнейшее распространение пандемии COVID-19.

Горнодобывающую деятельность было разрешено возобновить в апреле прошлого года, поскольку она была классифицирована как важная.

Центральный банк заявил, что выручка Намибии от экспорта алмазов во втором квартале увеличилась как по сравнению со вторым кварталом прошлого года, так и по сравнению с предыдущим кварталом в основном за счет увеличения объемов экспорта и благоприятного обменного курса.

Стоимость экспорта алмазного сырья во втором квартале 2020 года выросла на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,3 млрд намибийских долларов.

«Это в основном связано с увеличением объемов экспорта, а также обесценением доллара Намибии по отношению к доллару США, - говорится в сообщении банка. - Рост объемов экспорта был обусловлен возобновлением работы после ремонта одного из судов, ведущих морскую добычу, во втором квартале 2019 года».

Поступления от экспорта алмазов во втором квартале также выросли на 34,5% с 1,7 млрд намибийских долларов, зафиксированных в предыдущем квартале.

Согласно банку, это отчасти связано с возобновлением продаж после ограничений на поездки и карантина из-за COVID-19, которые остановили алмазные аукционы, а также со слабой местной валютой в течение рассматриваемого периода.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



