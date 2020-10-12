Эксклюзив
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
Вчера
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Средняя цена алмазов, проданных компанией BlueRock, составила 300 долларов за карат
Обладающий исполнительными полномочиями председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что это третья успешная частная продажа, проведенная через агента в Южной Африке.
По его словам, зафиксированная цена на алмазы является конкурентоспособной на текущем рынке, что свидетельствует о стабильно высоком спросе на высококачественные алмазы компании со стороны постоянных клиентов.
«Мы продолжим сообщать новую информацию о рынке в ходе предстоящих продаж, включая как частные продажи в Южной Африке, так и наш ранее объявленный план прямого экспорта, который остается ключевой задачей для BlueRock», - сказал Хьюстон.
Лицензионный участок Кареевлей занимает 3000 га и содержит пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок. По оценке на ноябрь 2018 года, оставшиеся предполагаемые ресурсы четырех кимберлитовых трубок (KV1, KV2, KV3 и KV5) составляют 367 000 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished