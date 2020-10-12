Средняя цена алмазов, проданных компанией BlueRock, составила 300 долларов за карат

Сегодня

BlueRock Diamonds сообщила, что продала 2 900 каратов алмазов, добытых на руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, более чем за 870 000 долларов США или по средней цене 300 долларов за карат.

Обладающий исполнительными полномочиями председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что это третья успешная частная продажа, проведенная через агента в Южной Африке.

По его словам, зафиксированная цена на алмазы является конкурентоспособной на текущем рынке, что свидетельствует о стабильно высоком спросе на высококачественные алмазы компании со стороны постоянных клиентов.

«Мы продолжим сообщать новую информацию о рынке в ходе предстоящих продаж, включая как частные продажи в Южной Африке, так и наш ранее объявленный план прямого экспорта, который остается ключевой задачей для BlueRock», - сказал Хьюстон.

Лицензионный участок Кареевлей занимает 3000 га и содержит пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок. По оценке на ноябрь 2018 года, оставшиеся предполагаемые ресурсы четырех кимберлитовых трубок (KV1, KV2, KV3 и KV5) составляют 367 000 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



