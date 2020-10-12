Хаим Плученик избран новым президентом AWDC

Сегодня

Новый состав совета директоров Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) избрал Хаима Плученика (Chaim Pluczenik) новым президентом AWDC.

Он сменил Нишита Парикха (Nishit Parikh), который ушел в отставку после двух лет пребывания на посту главы AWDC и не подал заявку на переизбрание. Вице-президентами AWDC назначены члены совета директоров организации Барт Де Хантсеттерс (Bart De Hantsetters), представляющий обрабатывающую промышленность, и Изи Морсель (Isi Morsel) – представитель торговли.

AWDC ранее объявил о назначении шести новых членов совета директоров, представляющих торговый сектор.

Сахаг Арсланян (Sahag Arslanian, компания Arslanian Group nv) и Изи Морсель (Isi Morsel, Dali Diamond Company nv) избраны в категории руководители компаний с годовым оборотом более 100 млн евро. В категории глав компаний с оборотом от 30 до 100 млн евро в совет директоров AWDC вошли Джей Мехта (Jay Mehta, J. N. Diamonds bv) и Дэвид Готлиб (David Gotlib, IDRP bv). Компании с оборотом менее 30 млн евро будут представлять Лалит Кумар Нахата (Lalit Kumar Nahata, Nahata Lalit) и Амиш Джайн (Amish Jain, N. N. Diamonds bv).



Алекс Шишло для Rough&Polished



