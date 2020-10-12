Эксклюзив
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
Вчера
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Хаим Плученик избран новым президентом AWDC
Он сменил Нишита Парикха (Nishit Parikh), который ушел в отставку после двух лет пребывания на посту главы AWDC и не подал заявку на переизбрание. Вице-президентами AWDC назначены члены совета директоров организации Барт Де Хантсеттерс (Bart De Hantsetters), представляющий обрабатывающую промышленность, и Изи Морсель (Isi Morsel) – представитель торговли.
AWDC ранее объявил о назначении шести новых членов совета директоров, представляющих торговый сектор.
Сахаг Арсланян (Sahag Arslanian, компания Arslanian Group nv) и Изи Морсель (Isi Morsel, Dali Diamond Company nv) избраны в категории руководители компаний с годовым оборотом более 100 млн евро. В категории глав компаний с оборотом от 30 до 100 млн евро в совет директоров AWDC вошли Джей Мехта (Jay Mehta, J. N. Diamonds bv) и Дэвид Готлиб (David Gotlib, IDRP bv). Компании с оборотом менее 30 млн евро будут представлять Лалит Кумар Нахата (Lalit Kumar Nahata, Nahata Lalit) и Амиш Джайн (Amish Jain, N. N. Diamonds bv).
Алекс Шишло для Rough&Polished