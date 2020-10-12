В первые восемь месяцев 2020 года экспорт алмазного сырья из Зимбабве составил 71 млн долларов

Сегодня

Согласно данным, опубликованным Национальным статистическим агентством Зимбабве (Zimbabwe National Statistics Agency, ZimStats), эта страна в период с января по август 2020 года экспортировала алмазов на сумму 71 млн долларов.

Экспорт алмазов значительно уступил экспорту золота, принесшему Зимбабве в тот же период 645 млн долларов.

С января по август 2020 года никелевые штейны и хром также принесли 605 млн долларов и 88 млн долларов соответственно.

Алмазы потеснили только платину, которая принесла Зимбабве 66 млн долларов за тот же период.

Общий объем экспорта Зимбабве за восемь месяцев составил 2,563 млрд долларов по сравнению с 2,442 млрд годом ранее.

Зимбабве заявила в июле прошлого года, что она располагает запасом добытых алмазов, который превышает миллион каратов.

Тонгаи Музенда (Tongai Muzenda), управляющий директор компании Minerals and Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ), занимающейся сбытом полезных ископаемых, сказал тогда, что MMCZ рассчитывала выручить до 100 млн долларов от продажи алмазного стока.

Согласно данным, опубликованным Кимберлийским процессом ранее в этом году, в 2019 году Зимбабве произвела 2,1 млн каратов на сумму 141,1 млн долларов (при этом средняя цена составила 67,09 доллара за карат). Хараре хочет, чтобы к 2023 году алмазы приносили в бюджет 1 млрд долларов в год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





