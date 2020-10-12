Эксклюзив
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
Вчера
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
В первые восемь месяцев 2020 года экспорт алмазного сырья из Зимбабве составил 71 млн долларов
Экспорт алмазов значительно уступил экспорту золота, принесшему Зимбабве в тот же период 645 млн долларов.
С января по август 2020 года никелевые штейны и хром также принесли 605 млн долларов и 88 млн долларов соответственно.
Алмазы потеснили только платину, которая принесла Зимбабве 66 млн долларов за тот же период.
Общий объем экспорта Зимбабве за восемь месяцев составил 2,563 млрд долларов по сравнению с 2,442 млрд годом ранее.
Зимбабве заявила в июле прошлого года, что она располагает запасом добытых алмазов, который превышает миллион каратов.
Тонгаи Музенда (Tongai Muzenda), управляющий директор компании Minerals and Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ), занимающейся сбытом полезных ископаемых, сказал тогда, что MMCZ рассчитывала выручить до 100 млн долларов от продажи алмазного стока.
Согласно данным, опубликованным Кимберлийским процессом ранее в этом году, в 2019 году Зимбабве произвела 2,1 млн каратов на сумму 141,1 млн долларов (при этом средняя цена составила 67,09 доллара за карат). Хараре хочет, чтобы к 2023 году алмазы приносили в бюджет 1 млрд долларов в год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished