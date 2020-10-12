Star Diamond извлекла 3 005 алмазов на проекте по отбору крупнообъемных проб

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Компания Star Diamond извлекла 3 005 алмазов весом 131,82 карата из четвертой траншеи для отбора крупнообъемных проб (19FALCT010) из десяти, выкопанных на кимберлите Стар (Star) компанией Rio Tinto Exploration Canada.

Три самых крупных алмаза, извлеченных на сегодняшний день из траншеи 19FALCT010, имеют вес 2,69, 2,03 и 1,26 карата соответственно, и все они были извлечены из кимберлита Эрли Джоли Фу (Early Joli Fou, EJF).

EJF является доминирующей кимберлитовой единицей в рамках проекта с точки зрения объема руды и содержания алмазов.

Исполнительный директор компании Кен Макнил (Ken MacNeill) сказал, что обнадеживающие результаты последней программы отбора проб продолжают поддерживать уверенность в том, что проект Стар-Орион Саус (Star-Orion South) имеет отличную геологию с крупными и смежными алмазоносными кимберлитами с высокой долей ценных камней типа IIa и потенциалом для извлечения крупных камней.

«Мы воодушевлены согласованностью первоначальных результатов всех четырех крупнообъемных проб, обработанных на сегодняшний день, их сходством с историческими данными бурения и их согласованностью с содержанием, указанным в нашем предварительном экономическом анализе, - сказал он. - Результаты, полученные на сегодняшний день, поддерживают нашу веру в значительную экономическую ценность проекта Стар-Орион Саус».

Макнил, однако, отметил, что методы добычи и извлечения алмазов, применяемые Rio Tinto Canada, включая использование ею непроверенных технологий проходки траншей для отбора крупнообъемных проб кимберлита, приводят к неоправданному разрушению алмазов. По его словам, это вызывает ненужный перерасход средств и существенно подрывает интерес Star Diamond к проекту.

«Star Diamond продолжает активно добиваться судебного разбирательства, которое она ранее возбудила против Rio Tinto Canada в связи с проектом, и обязуется предпринять все необходимые действия для защиты Star Diamond и ее акционеров от действий и поведения Rio Tinto Canada, включая, если необходимо, удаление Rio Tinto Canada из проекта», - добавил он.

Согласно предварительному экономическому анализу от 2018 года, разработка месторождения открытым способом может дать 66 млн каратов алмазов в течение 38-летнего срока реализации проекта.

Кимберлитовый материал из восьми траншей до настоящего времени обрабатывался компанией Rio Tinto Canada на полевой установке для работы с крупнообъемными пробами, а концентраты направлялись в Исследовательский совет Саскачевана для извлечения алмазов и отчетности.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



