Несмотря на проблемы, Diamcor сохранила выручку на прежнем уровне

Сегодня

Diamcor Mining, владеющая рудником Крон-Эндора (Krone-Endora) в рамках проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке, сообщила, что по состоянию на 31 марта 2020 года ее выручка составила около 3,03 млн долларов, что соответствует выручке, полученной в предыдущем финансовом году.

В сообщении компании говорится, что этот результат был достигнут, несмотря на различные проблемы в течение года в достижении желаемых объемов переработки из-за проблем с надежностью контрактного оборудования, а также из-за ограничений, наложенных на производство в конце финансового года в связи с карантином, введенным правительством Южной Африки.

Diamcor Mining заявила, что при продаже сырья средняя цена за карат составила 115 долларов, в то время как в предыдущем году она была зафиксирована на уровне 225 долларов.

Эта значительно более низкая цена за карат алмазов в нынешнем году была ожидаема и стала прямым результатом обработки хвостов для поддержки усилий по оценке работы оборудования, предпринимаемых новой производственной группой проекта для определения эффективности перерабатывающих установок и извлечения алмазов.

Чистый убыток компании сократился примерно до 3,6 млн канадских долларов за год, закончившийся 31 марта 2020 года, по сравнению с чистым убытком в размере 3,9 млн канадских долларов за год, закончившийся 31 марта 2019 года.

Компания зафиксировал отрицательный денежный поток от операционной деятельности в размере 1,2 млн канадских долларов по сравнению с отрицательным денежным потоком от операционной деятельности в размере 3 млн канадских долларов за предыдущий год.

Продолжавшаяся пробная добыча до 31 марта 2020 года привела к неожиданному извлечению и продаже 154 204 каратов алмазов, что принесло доход в размере 25,7 млн долларов США при средней цене проданных алмазов в 166,72 доллара США за карат.

Данная средняя цена оказалась ниже, чем исторические результаты, из-за более низкой стоимости алмазного сырья, извлеченного из хвостов переработки в 2019 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



