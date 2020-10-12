Diamcor пропускает очередной срок для подачи аудированной финансовой отчетности

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Diamcor Mining в очередной раз пропустила продленный срок для подачи аудированной финансовой отчетности, а также для соответствующего обсуждения и анализа руководства компанией за год, закончившийся 31 марта 2020 года.

Временное распоряжение о прекращении торговли ее акциями (Management Cease Trade Order, MCTO) предусматривало, что подача годовой отчетности должна произойти не позднее 14 октября 2020 года. Однако Diamcor Mining заявила, что не может подать ее вовремя.

«Сразу после подачи годовой отчетности компания затем должна подать промежуточную финансовую отчетность [а также обсуждение и анализ руководства компанией] за квартал, закончившийся 30 июня 2020 года, и в это время компания должна соблюдать порядок в предоставлении своих необходимых отчетов», - говорится в распоряжении.

Первоначально Diamcor Mining заявляла, что работает со своими аудиторами и ожидает сдачи годовой отчетности к 14 сентября 2020 года, а промежуточной отчетности - до продленного 45-дневного срока, то есть до 13 октября 2020 года.

Затем было заявлено, что в крайний срок - 14 сентября - трудно уложиться из-за невозможности завершить часть ежегодного аудита компании по Южной Африке в обычные сроки из-за ограничений на поездки и работу.

Компания также возложила ответственность за провал на неспособность канадских аудиторов завершить аудит из-за того, что они полагались на завершение аудиторской работы в Южной Африке, а также на требование к канадским аудиторам получать информацию из Южной Африки альтернативными методами.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



