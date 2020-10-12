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21 сентября 2020
Выявленные ресурсы алмазов на руднике Мотаэ выросли на 280%
В сообщении компании говорится, что выявленные ресурсы по кодексу JORC увеличились на 6,8 млн тонн - до 9,2 млн тонн (280%).
При этом выявленные ресурсы алмазного сырья составили 280 000 каратов при содержании алмазов в 3,1 карата на сто тонн руды и средней нерастущей смоделированной стоимости алмазов в 635 долларов за карат.
Кроме того, общий предполагаемый ресурс, классифицированный по JORC, оценивается в 39,4 млн тонн руды, содержащих до 960 000 каратов алмазов при их содержании в 2,44 карата на сто тонн руды и средней нерастущей смоделированной стоимости алмазов в 601 доллар за карат.
«Обновленные данные по ресурсам рудника Мотаэ являются результатом значительной работы, предпринятой для увеличения его ресурсов и точности классификации после почти 16 месяцев добычи и обработки руды на новом промышленном заводе», - сказал в связи с этим управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
«Увеличение выявленных ресурсов до 9,2 млн тонн руды и примерно 280 000 каратов алмазов при оценочной стоимости алмазов в 635 долларов за карат решительно говорит в пользу расширения производства на Мотаэ, которое рассматривается партнерами», - добавил он.
Кимберлитовый рудник Мотаэ мощностью 1,1 млн тонн руды в год начал промышленную добычу и переработку в январе 2019 года. В первый год добычи он произвел более 30 000 каратов алмазов, среди которых оказались три камня весом более 100 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished