В третьем квартале Rio Tinto снизила производство алмазов на 10%

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На руднике Аргайл (Argyle) в Западной Австралии, который полностью принадлежит компании Rio Tinto, добыча алмазов в третьем квартале составила 3 203 000 каратов (при объеме переработанной за этот период руды в 1 802 000 тонн), что на 10% ниже, чем в том же периоде в 2019 году. Снизившийся показатель добычи в каратах объясняется более низким содержанием алмазов в руде.

За девять месяцев добыча алмазов на месторождении Аргайл составила 9 052 000 каратов (из 4 695 000 тонн переработанной руды с участка AK1), что на 6% меньше, чем за тот же период в 2019 году.

На Аргайле продолжается подготовка к безопасному прекращению работы до конца 2020 года, после чего в 2021 году начнутся мероприятия по закрытию рудника.

На руднике Даявик в Канаде, принадлежащем Rio Tinto на 60%, объем добычи в третьем квартале 2020 года составил 1 001 000 каратов (из 679 000 тонн переработанной руды), что на 1% больше, чем в третьем квартале 2019 года. За девять месяцев компания добыла 2 821 000 каратов алмазов (из 1 876 000 тонн переработанной руды), что на 12% меньше, чем было добыто за тот же период 2019 года.

На Даявике объем добычи в третьем квартале 2020 года вырос на 1% по сравнению с третьим кварталом 2019 года благодаря более высокой доступности руды и большему количеству переработанных тонн.

Rio Tinto располагает обширными планами проведения геологоразведочных работ в 16 государствах. Основная часть затрат на разведку в третьем квартале была направлена на поиски меди в различных странах и на алмазные проекты в Канаде.

Rio Tinto продолжает геологоразведочные работы по полученным лицензиям, включая управление предприятиями на руднике Даявик. На проекте Фалкон (Falcon) в Канаде продолжается обработка образцов алмазов, собранных в 2020 году.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



