Mountain Province объявила производственные результаты за 3 квартал 2020 года

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственные результаты на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2020 года.

Mountain Province добыла в общей сложности 9 880 757 тонн руды, что на 16% меньше по сравнению с 11 742 138 тоннами в третьем квартале 2019 года. Переработано 889,340 тонн руды, что на 11% меньше по сравнению с третьим кварталом 2019 года (1,004,828 тонн).

Было извлечено 1 794 408 каратов алмазов при среднем содержании 2,19 карата на тонну руды, что на 17% превышает показатель третьего квартала 2019 года, когда было добыто 1 528 494 каратов алмазов при среднем содержании 1,72 карата на тонну руды.

«Мы довольны последними квартальными показателями производства, учитывая влияние COVID-19 на операции за последние несколько месяцев. Мы значительно улучшили наши горнодобывающие операции по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув на 30% большего объема добытых тонн, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в следующем квартале. Общее количество каратов и cодержание алмазов также было выше в третьем квартале, главным образом в результате добычи из карьера 5034, где содержание алмазов выше, чем в других частях рудного тела», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании.

«Как было объявлено ранее, мы возобновили наши традиционные каналы продаж, завершив в сентябре нашу первую продажу во время пандемии COVID-19, а следующая продажа должна закрыться в конце октября. В целом ситуация начинает развиваться в правильном направлении для компании, учитывая текущие проблемы COVID-19», - сообщил глава Mountain Province.



Алекс Шишло для Rough&Polished



