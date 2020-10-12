Операционные результаты Группы АЛРОСА за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года

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Фото: АЛРОСА

АЛРОСА сообщила, что добыча алмазов в 3 квартале 2020 года составила 9,2 млн каратов, продажи выросли по сравнению с предыдущим кварталом до 5 млн каратов. За 9 месяцев 2020 года объем добычи сократился до 22,9 млн каратов, продажи составили 15,1 млн каратов.Добыча руды и песков в 3 квартале снизилась до 4,7 млн т с 9,8 млн т во 2 квартале (3 квартал 2019 года: 8,8 млн т) вследствие принятия комплекса мер на фоне кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, что привело к падению запасов руды и песков на 21% кв/кв до 25,8 млн т.Обработка руды и песков в 3 квартале выросла на 57% кв/кв (-33% г/г), до 11,5 млн т, в связи с запуском ряда обогатительных фабрик после временной приостановки во 2 квартале, а также сезонного увеличения производства на россыпных месторождениях. Снижение показателя на 24% г/г связано с реализацией антикризисных мер в 2020 году. За 9 месяцев показатель составил 24,8 млн т (-27%).Производство алмазов в 3 квартале увеличилось на 62% кв/кв и составило 9,2 млн каратов на фоне роста загрузки обогатительных мощностей. За 9 месяцев показатель упал на 23%, до 22,9 млн каратов.Содержание алмазов в 3 квартале выросло на 4% кв/кв, до 0,8 кар/т. За 9 месяцев показатель вырос на 6% – 0,93 кар/т. Увеличение показателя связано с остановкой производства на менее рентабельных активах.Вследствие снижения уровня запасов готовой продукции у огранщиков и в ритейле на фоне постепенного восстановления спроса на ювелирные изделия с августа компания наблюдает увеличение спроса на свою продукцию. Продажи алмазов в 3 квартале выросли в 8 раз кв/кв до 5 млн каратов, включая 4,1 млн каратов алмазов ювелирного качества. За 9 месяцев продажи сократились на 40%, до 15,1 млн каратов.Запасы алмазов на конец 3 квартала увеличились на 16% кв/кв, до 30,6 млн каратов.Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества в 3 квартале составила $133/кар (-34% кв/кв и -2% г/г) за счет нормализации структуры продаж по мере увеличения объема реализации. За 9 месяцев показатель составил $129/кар (+1%).Индекс цен в 3 квартале снизился на 7% кв/кв и на 13% с начала года.Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 3 квартале составила $589 млн (+6,8 раза кв/кв и -4% г/г), в том числе выручка от продаж алмазов – $553 млн, бриллиантов – $36 млн. За 9 месяцев общие продажи составили $1 580 млн (-35%).В пресс-релизе АЛРОСА говориться также, что ослабление коронавирусных ограничений и изменение потребительского поведения в пользу покупок онлайн способствовало постепенному восстановлению спроса на ювелирную продукцию на ключевых рынках сбыта США и Китая, где на протяжении последних двух-трех месяцев подряд отмечается рост продаж ювелирных украшений относительно прошлого года.Позитивные потребительские настроения позволили ювелирам сформировать заказы на бриллианты в преддверии важного праздничного сезона. Гранильный сектор Индии, который до августа был закрыт или работал при низкой загрузке из-за пандемии COVID-19, смог постепенно увеличить активность на фоне снятия ряда ограничений. Запасы бриллиантов у огранщиков снизились, по некоторым позициям стал формироваться дефицит, что способствовало частичному восстановлению цен на бриллианты.К концу августа на рынке алмазов наблюдался рост спроса на это сырье, подкрепленный заказами ювелиров под рождественский период. АЛРОСА, придерживаясь ответственного подхода, приняла решение об умеренной корректировке цен, обеспечив удовлетворение реального спроса на алмазы при поддержании столь необходимой для гранильного сектора нормы прибыльности.Вся алмазно-бриллиантовая отрасль стала демонстрировать признаки оживления, однако стоит отметить, что говорить о полноценном восстановлении рынка можно будет по итогам ключевого праздничного сезона в США, говорится в пресс-релизе компании.