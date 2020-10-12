Спрос на синтетические бриллианты растет, движимый розничными торговцами, а не потребителями – Bonas

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По словам эксперта из Bonas Group, в течение ряда лет рынок синтетических бриллиантов рос в геометрической прогрессии, но остается относительно небольшим по сравнению с рынком природных бриллиантов.

Промышленный эксперт группы Дидье Бакерт (Didier Backaert) сообщил на веб-семинаре Африканской алмазной конференции, что в этом году объем производства синтетических алмазов ожидается в размере 4,5-5,5 млн каратов по сравнению с запланированным объемом производства природных алмазов в 135 млн каратов.

В 2013 году было произведено 300-350 тыс. каратов синтетических алмазов по сравнению с 124 млн каратов природных алмазов.

По его словам, производственные мощности для выпуска синтетики могут быть увеличены, если спрос будет расти.

Бакерт сказал, что спрос на синтетические бриллианты в основном определяется розничными торговцами, а не потребителями.

По его словам, признание синтетики со стороны крупных компаний США привело к ее значительному росту, и произошел переход от применения искусственных бриллиантов в недорогих костюмных украшениях к их применению в дорогих свадебных изделиях.

Говорят, что выращенные в лаборатории бриллианты доступны сейчас в более чем 5 000 магазинах - как в физических, так и в онлайн-магазинах.

«Синтетические алмазы на 20-40% дешевле природных алмазов на уровне «бизнес для бизнеса» (B2B), и то, что мы действительно видим за последние несколько месяцев, так это то, что цены так сильно выросли из-за отсутствия предложения», - отметил Бакерт.

Огранка выращенных в лаборатории бриллиантов все еще происходит в основном в Индии и Китае.

Другие центры включают Израиль, Таиланд и Россию.

В алмазной промышленности в Индии работает около 600 тысяч огранщиков, из которых 3-5 тысяч активно гранят синтетические алмазы.

«Синтетические алмазы проходят тот же трубопровод, что и природные алмазы, - сказал Бакерт. – В связи с этим существует необходимость в четкой сегрегации внутри цепочки поставок».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





