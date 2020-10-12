De Beers выздоравливает - последние продажи сырья достигли $ 467 млн

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De Beers заработала 467 млн долларов в восьмом цикле продаж 2020 года по сравнению с 297 млн долларов в предыдущем году, сообщила корпорация Anglo American, которая владеет 85% акций алмазной компании.

В седьмом цикле продаж 2020 года продажи De Beers составили 334 млн долларов.

«Мы по-прежнему наблюдаем неуклонное улучшение спроса на сырые алмазы в восьмом цикле продаж года, при этом огранщики увеличивают свои закупки, поскольку им поступают заказы от розницы в преддверии ключевого праздничного сезона», - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

«Приятно видеть эти тенденции спроса, но это еще только начало, и нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем быть уверены в устойчивом восстановлении торговых условий», - отметил он далее.

De Beers продолжала применять более гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение восьмого цикла продаж 2020 года, при этом сайт был продлен, превысив свою обычную недельную продолжительность.

В результате предварительная цифра продаж алмазного сырья, указанная для восьмого цикла, представляет собой ожидаемую стоимость продаж за период с 21 сентября по 9 октября и может быть скорректирована на основе окончательно завершенных продаж, говорится в сообщении Anglo American.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



