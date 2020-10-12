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Ценность золота и алмазов
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14 сентября 2020
De Beers выздоравливает - последние продажи сырья достигли $ 467 млн
В седьмом цикле продаж 2020 года продажи De Beers составили 334 млн долларов.
«Мы по-прежнему наблюдаем неуклонное улучшение спроса на сырые алмазы в восьмом цикле продаж года, при этом огранщики увеличивают свои закупки, поскольку им поступают заказы от розницы в преддверии ключевого праздничного сезона», - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
«Приятно видеть эти тенденции спроса, но это еще только начало, и нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем быть уверены в устойчивом восстановлении торговых условий», - отметил он далее.
De Beers продолжала применять более гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение восьмого цикла продаж 2020 года, при этом сайт был продлен, превысив свою обычную недельную продолжительность.
В результате предварительная цифра продаж алмазного сырья, указанная для восьмого цикла, представляет собой ожидаемую стоимость продаж за период с 21 сентября по 9 октября и может быть скорректирована на основе окончательно завершенных продаж, говорится в сообщении Anglo American.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished