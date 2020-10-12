В ноябре на аукционе в Гонконге Christie’s выставит на продажу ожерелье из колумбийских изумрудов

Сегодня

Christie’s представит двойное ожерелье из колумбийских изумрудов в сочетании с бриллиантами, которое изготовил Эдмонд Чин (Edmond Chin) для ювелирного дома Boghossian и которое возглавит флагманский аукцион «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels), намеченный на 29 ноября в Гонконге, сообщает портал dunesmagazine.com.

Это творение стало результатом партнерства всемирно известного дизайнера Эдмонда Чина и прославленного ювелирного дома Boghossian. Изумруды в этом ожерелье добыты на знаменитых рудниках Музо (Muzo) в Колумбии, ставших источником великолепных драгоценных камней, известных своим непревзойденным цветом, блеском, чистотой и размером и извлекаемых из недр земли в соответствии с самыми высокими этическими стандартами.

Альберт Богосян (Albert Boghossian), генеральный директор Boghossian Jewels, лично отобрал 28 камней идеальной огранки, сочетающихся друг с другом и не подвергавшихся обработке промасливанием. Изумруды общим весом 117,6 карата обладают непревзойденным качеством, их прозрачность искусственно не улучшалась, и их характеристики максимально близки к безупречным.

Данное ожерелье, выставленное на продажу, продолжает традицию Christie's по представлению лучших изумрудов на своих аукционах, включая лот «Грандиозные Музо» (“The grand Muzos”) - пару изумрудных серег, которые весной 2019 года были проданы почти по 100 000 долларов за карат.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



