Эксклюзив
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
В ноябре на аукционе в Гонконге Christie’s выставит на продажу ожерелье из колумбийских изумрудов
Это творение стало результатом партнерства всемирно известного дизайнера Эдмонда Чина и прославленного ювелирного дома Boghossian. Изумруды в этом ожерелье добыты на знаменитых рудниках Музо (Muzo) в Колумбии, ставших источником великолепных драгоценных камней, известных своим непревзойденным цветом, блеском, чистотой и размером и извлекаемых из недр земли в соответствии с самыми высокими этическими стандартами.
Альберт Богосян (Albert Boghossian), генеральный директор Boghossian Jewels, лично отобрал 28 камней идеальной огранки, сочетающихся друг с другом и не подвергавшихся обработке промасливанием. Изумруды общим весом 117,6 карата обладают непревзойденным качеством, их прозрачность искусственно не улучшалась, и их характеристики максимально близки к безупречным.
Данное ожерелье, выставленное на продажу, продолжает традицию Christie's по представлению лучших изумрудов на своих аукционах, включая лот «Грандиозные Музо» (“The grand Muzos”) - пару изумрудных серег, которые весной 2019 года были проданы почти по 100 000 долларов за карат.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished