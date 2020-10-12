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14 сентября 2020
GIA начала готовить отчеты о синтетических бриллиантах
В отчетах четырех видов по итогам оценки по системе 4C указываются конкретные классы цвета и чистоты синтетических бриллиантов взамен использовавшихся до сих пор описательных терминов и диапазонов классов.
«Эволюция отчетов GIA о выращенных в лабораторных условиях бриллиантах полностью соответствует нашей миссии по защите всех потребителей. Каждый, кто покупает ювелирные изделия из драгоценных камней - будь то природные или лабораторно выращенные, - ожидает и заслуживает информации, доверия и защиты, которые предоставляет отчет GIA», - заявила Сьюзан Жак (Susan Jacques), президент и генеральный директор GIA.
Все четыре отчета GIA имеют качественно новый внешний вид и обновленный формат, полностью отличающиеся от хорошо известных отчетов о природных бриллиантах.
Новая услуга для выращенных в лаборатории бриллиантах будет включать в себя оценку 4C, диаграмму чистоты и диаграмму пропорций для камней от 0,15 карата до 1,99 карата.
На все искусственные бриллианты будут нанесены лазерные надписи с номером отчета GIA и словами «выращенный в лаборатории», чтобы потребители могли четко дифференцировать продукт и полностью понимать свои покупки.
Стоимость отчетов - та же, что и для природных бриллиантов, но с добавлением платы за нанесение лазерной надписи.
Каждый отчет о синтетических бриллиантах имеет свой QR-код, связанный с целевой страницей на веб-сайте GIA, GIA.edu/LGDR, где предлагается исчерпывающая информация о выращенных в лабораторных условиях бриллиантах.
Кроме того, отчеты содержат данные о том, был ли камень создан методом химического осаждения из паровой фазы (CVD) или он прошел высокотемпературную обработку под высоким давлением (HPHT), а также о том, мог ли камень быть обработан после выращивания для изменения его цвета.
Алекс Шишло для Rough&Polished