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14 сентября 2020
Sotheby's выставил на продажу розовый бриллиант «Видение розы» oт АЛРОСА
Фото: Sotheby's
Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу розовый бриллиант «Видение розы» (The Spirit of the Rose), добытый и ограненный компанией АЛРОСА.
«Видение розы» оценен Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA) как яркий пурпурно-розовый бриллиант с превосходной чистотой, превосходной огранкой и очень хорошей симметрией. Ограночной фабрике АЛРОСА потребовался ровно год, чтобы подготовить и огранить великолепный алмаз.
Оценочная стоимость составляет USD 22,995,167 - 37,988,453.
Обнаруженный в июле 2017 года на месторождении Эбелях в Республике Саха (Якутия) на северо-востоке России, «Видение розы» стал крупнейшим розовым кристаллом, из всех когда-либо добытых в России. Овальный алмаз первоначальным весом 27,85 карата получил свое название в честь балета «Видение розы», в котором блистал легендарный русский танцовщик 20 века Вацлав Нижинский.
С момента обнаружения в начале 17 века в Индии розовые алмазы также добывались в Бразилии, Южной Африке, Танзании, Канаде, Австралии и, конечно же, в России. Около 80% розовых алмазов в мире сейчас добывается на руднике Аргайл в Кимберли, Западная Австралия. Из годовой добычи рудника в 20 млн каратов только 0,1% классифицируются как розовые бриллианты, что свидетельствует об их редкости.
Учитывая их редкость, неудивительно, что стоимость розовых бриллиантов значительно выросла за столетия. Текущий рекорд розового бриллианта, проданного на аукционе, принадлежит «CTF Pink Star», овальному бриллианту ярко розового цвета и смешанной огранки весом 59,60 карата, который был продан на аукционе Sotheby's в Гонконге в апреле 2017 года за USD71,2 млн.
Алекс Шишло для Rough&Polished