Индийские «денежные мешки» тянутся к розовым бриллиантам, поскольку те не вечны

Сегодня

Фото: Rio Tinto

Спрос на розовые бриллианты с рудника Аргайл (Argyle) в Индии вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Состоятельные лица страны спешат заполучить розовые бриллианты с рудника Аргайл компании Rio Tinto в Австралии до того, как он в конце этого года прекратит свою работу.По словам индийских алмазных трейдеров, в Индии есть семьи, владеющие бизнесом, и состоятельные люди из таких мест, как Мумбай, Бангалор и Хайдарабад, которые знают о редкости розовых бриллиантов Аргайл и очень хотят владеть ими.Розовые бриллианты - это не только предмет коллекционирования, но и ценное вложение средств. Каждый год цена на розовые бриллианты рудника Аргайл растет темпами, которые выражаются двузначными числами. И как только наличие этих камней иссякнет, цены, как ожидается, вырастут еще больше.Цены на розовые бриллианты рудника Аргайл начинаются от 15 000 долларов за карат и могут доходить до одного миллиона долларов в зависимости от размера и чистоты. Вот уже почти 40 лет на алмазном руднике Аргайл в округе Кимберли штата Западная Австралия добывается около 90% самых желанных розовых алмазов в мире. Поскольку за последние несколько лет не было открыто новых алмазных рудников, потребность в природных алмазах только возросла.