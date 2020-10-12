BlueRock увеличила добычу алмазов в третьем квартале на руднике Кареевлей, несмотря на пандемию COVID-19

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В третьем квартале компания BlueRock Diamonds увеличила добычу алмазов на руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке на 40%, до 5 577 каратов, по сравнению с 3 973 каратами годом ранее.

Рекордная добыча была зафиксирована, несмотря на пандемию COVID-19, которая в какой-то момент вынудила приостановить производство на руднике.

Наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что объемы переработки были высокими несмотря на то, что компания все еще использует старую обогатительную установку.

«Повышение содержания алмазов до 4,51 карата на сто тонн руды особенно приятно, поскольку оно следует за периодом низкого содержания алмазов в руде, когда мы сконцентрировались на создании основного карьера; мы уверены, что сможем подтвердить или превысить наш долгосрочный прогноз содержания алмазов в диапазоне от 4,0 до 4,6 карата на сто тонн руды», - сказал он.

И все же объем продаж алмазов у BlueRock Diamonds в третьем квартале снизился на 8%, до 3 803 каратов, по сравнению с 4 139 каратами в предыдущем году.

Алмазы продавались по средней цене 330 долларов за карат, что на 28% ниже цены третьего квартала 2019 года.

Хьюстон сказал, что, по оценке BlueRock, средняя цена за карат была примерно на 10% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, за исключением ценных камней.

Цена за карат в третьем квартале 2019 года отражала продажу четырех дорогих камней, которые были проданы за 450 000 долларов, в то время как в третьем квартале этого года был продан только один дорогой камень, принесший 104 000 долларов.

Хьюстон сообщил также, что проект расширения Кареевлей находится в стадии реализации и ожидается, что новая обогатительная установка будет сдана в эксплуатацию к концу года, как и планировалось.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



