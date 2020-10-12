Botswana Diamonds сосредоточит внимание на потенциальных кимберлитовых трубках в ЮАР

Сегодня

Зарегистрированная на двух биржах компания Botswana Diamonds приступила к программе точной наземной геофизической съемки с целью выявления потенциальных кимберлитовых трубок на перспективных участках Марсфонтейн (Marsfontein) и Торни-Ривер (Thorny River) в Южной Африке.

Компания заявила, что сосредоточится на четырех объектах с высоким потенциалом для завершения раннего бурения.

Первая из аномалий, считающаяся самой крупной и наиболее перспективной, была выявлена в результате недавнего детального исследования британской компании Subterrane. Геофизика подтвердит потенциальные цели для бурения в ноябре.

Что касается второй цели, то исследование канадской компании Terramodelling Services выявило еще одну аномалию, в районе которой геофизики также подтвердят участок для бурения в ноябре.

Третьей целью будут новые аномалии на участке Марсфонтейн (M9 и M17), выявленные в результате анализа исторических данных. «Наша собственная детальная геофизическая разведка необходима для точной привязки объектов для бурения в ноябре», - заявила Botswana Diamonds.

Четвертая цель состоит из двух мощных пересечений на участке Фришгеваагт (Frischgewaagt), свидетельствующих о множественных «вздутиях» кимберлита.

Botswana Diamonds сообщила, что также проводит подробные наземные геофизические исследования аллювиального месторождения Марсфонтейн после независимой оценки потенциала аллювиальных алмазоносных отложений.

«Компания Geofocus проведет комбинацию наземных гравиметрических, электромагнитных и магнитных съемок, - говорится в сообщении Botswana Diamonds. - Электромагнитные и магнитные поля ранее использовались для определения границ кимберлитовых даек, что позже было заверено бурением. Подробная наземная гравиметрическая съемка направлена на определение границ кимберлитовых трубок».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



