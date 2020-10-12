Эксклюзив
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Botswana Diamonds сосредоточит внимание на потенциальных кимберлитовых трубках в ЮАР
Компания заявила, что сосредоточится на четырех объектах с высоким потенциалом для завершения раннего бурения.
Первая из аномалий, считающаяся самой крупной и наиболее перспективной, была выявлена в результате недавнего детального исследования британской компании Subterrane. Геофизика подтвердит потенциальные цели для бурения в ноябре.
Что касается второй цели, то исследование канадской компании Terramodelling Services выявило еще одну аномалию, в районе которой геофизики также подтвердят участок для бурения в ноябре.
Третьей целью будут новые аномалии на участке Марсфонтейн (M9 и M17), выявленные в результате анализа исторических данных. «Наша собственная детальная геофизическая разведка необходима для точной привязки объектов для бурения в ноябре», - заявила Botswana Diamonds.
Четвертая цель состоит из двух мощных пересечений на участке Фришгеваагт (Frischgewaagt), свидетельствующих о множественных «вздутиях» кимберлита.
Botswana Diamonds сообщила, что также проводит подробные наземные геофизические исследования аллювиального месторождения Марсфонтейн после независимой оценки потенциала аллювиальных алмазоносных отложений.
«Компания Geofocus проведет комбинацию наземных гравиметрических, электромагнитных и магнитных съемок, - говорится в сообщении Botswana Diamonds. - Электромагнитные и магнитные поля ранее использовались для определения границ кимберлитовых даек, что позже было заверено бурением. Подробная наземная гравиметрическая съемка направлена на определение границ кимберлитовых трубок».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished