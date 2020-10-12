De Beers продвигает бенефикацию в Южной Африке

Сегодня

De Beers приняла пять южноафриканских компаний, занимающихся огранкой алмазов и производством ювелирных изделий, в свой проект развития предпринимательства для участников программ бенефикации алмазов.

Этот проект, запущенный в 2016 году, способствует росту и трансформации алмазной бенефикации в этой южноафриканской стране.

Пять выбранных из пула компаний включают в себя B&H Mining, Irresistible Rough Diamonds, Isabella Jewelers, Outclass Crystalized Gems и Sunrise GemStone.

Четыре из этих компаний имеют лицензии на бенефикацию, одна имеет разрешение на производство ювелирных изделий и лицензию на переработку драгоценных металлов, две полностью принадлежат темнокожим женщинам.

«Наша цель - способствовать росту и трансформации алмазной отрасли в Южной Африке», - приводит издание Mining Weekly слова Питера Фемело Моэта, старшего вице-президента De Beers по продажам сайтхолдерам компании в Южной Африке.

«Мы также расширяем свой вклад, включив в него производителей ювелирных изделий и тем самым демонстрируя нашу поддержку политики бенефикации на всех этапах цепочки создания стоимости, - заявил он далее. - Для нас это также означает уверенность в том, что выбранные нами компании в первую очередь обладают конкурентоспособными и очень важными предпринимательскими навыками и что эти навыки обеспечиваются компанией Raizcorp, занимающейся бизнес-инкубированием».

В прошлом году пять компаний по огранке алмазов стали выпускниками этого проекта.

Каждая компания-участница получила алмазное сырье от De Beers в соответствии с ее рыночными потребностями и производственными мощностями.

De Beers также будет способствовать доступу этих компаний на местные и международные рынки, а также спонсировать их участие в международных выставках, включая Гонконгскую ярмарку ювелирных изделий и драгоценных камней и JCK Las Vegas.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



