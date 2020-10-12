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De Beers продвигает бенефикацию в Южной Африке
Этот проект, запущенный в 2016 году, способствует росту и трансформации алмазной бенефикации в этой южноафриканской стране.
Пять выбранных из пула компаний включают в себя B&H Mining, Irresistible Rough Diamonds, Isabella Jewelers, Outclass Crystalized Gems и Sunrise GemStone.
Четыре из этих компаний имеют лицензии на бенефикацию, одна имеет разрешение на производство ювелирных изделий и лицензию на переработку драгоценных металлов, две полностью принадлежат темнокожим женщинам.
«Наша цель - способствовать росту и трансформации алмазной отрасли в Южной Африке», - приводит издание Mining Weekly слова Питера Фемело Моэта, старшего вице-президента De Beers по продажам сайтхолдерам компании в Южной Африке.
«Мы также расширяем свой вклад, включив в него производителей ювелирных изделий и тем самым демонстрируя нашу поддержку политики бенефикации на всех этапах цепочки создания стоимости, - заявил он далее. - Для нас это также означает уверенность в том, что выбранные нами компании в первую очередь обладают конкурентоспособными и очень важными предпринимательскими навыками и что эти навыки обеспечиваются компанией Raizcorp, занимающейся бизнес-инкубированием».
В прошлом году пять компаний по огранке алмазов стали выпускниками этого проекта.
Каждая компания-участница получила алмазное сырье от De Beers в соответствии с ее рыночными потребностями и производственными мощностями.
De Beers также будет способствовать доступу этих компаний на местные и международные рынки, а также спонсировать их участие в международных выставках, включая Гонконгскую ярмарку ювелирных изделий и драгоценных камней и JCK Las Vegas.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished