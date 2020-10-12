Эксклюзив
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
В этом году компания Debswana может добыть чуть менее 20 миллионов каратов алмазов
«Мы ожидаем от Debswana чуть менее 20 миллионов каратов в этом году, так как компания пересмотрела свои оценки», - цитирует BusinessWeek старшего сотрудника статистической службы Ботсваны Лекоко Симако (Lekoko Simako). - Алмазы не продаются сами по себе, и спрос необходимо поддерживать с помощью маркетинга. De Beers расширила эту маркетинговую деятельность. Продукция De Beers была отправлена для просмотра в аукционный отдел компании в Сингапуре, что позволило ей продолжить продажу очагах внешнего спроса».
В прошлом году компания Debswana произвела 23,3 млн каратов алмазов против плана в 24 млн.
Самая низкая добыча за последние пять лет составила 20,3 млн каратов, произведенных в 2015 году, а пик в 24,1 млн каратов был зафиксирован в 2018 году.
Были опасения, что производство Debswana упадет до рекордно низкого уровня из-за пандемии COVID-19.
De Beers, которая получает основную часть своих алмазов от Debswana, снизила план добычи в этом году на 7 млн каратов - до 27 млн.
Исполнительный директор Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) Дэвид Келли (David Kellie) недавно заявил, что в последние три-четыре месяца алмазная отрасль демонстрирует положительные результаты.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished