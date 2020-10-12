В этом году компания Debswana может добыть чуть менее 20 миллионов каратов алмазов

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Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на статистическое управление Ботсваны, Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны в соотношении 50/50, произведет в этом году «чуть менее» 20 млн каратов алмазов на фоне положительных сигналов для местного алмазного сектора.

«Мы ожидаем от Debswana чуть менее 20 миллионов каратов в этом году, так как компания пересмотрела свои оценки», - цитирует BusinessWeek старшего сотрудника статистической службы Ботсваны Лекоко Симако (Lekoko Simako). - Алмазы не продаются сами по себе, и спрос необходимо поддерживать с помощью маркетинга. De Beers расширила эту маркетинговую деятельность. Продукция De Beers была отправлена для просмотра в аукционный отдел компании в Сингапуре, что позволило ей продолжить продажу очагах внешнего спроса».

В прошлом году компания Debswana произвела 23,3 млн каратов алмазов против плана в 24 млн.

Самая низкая добыча за последние пять лет составила 20,3 млн каратов, произведенных в 2015 году, а пик в 24,1 млн каратов был зафиксирован в 2018 году.

Были опасения, что производство Debswana упадет до рекордно низкого уровня из-за пандемии COVID-19.

De Beers, которая получает основную часть своих алмазов от Debswana, снизила план добычи в этом году на 7 млн каратов - до 27 млн.

Исполнительный директор Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) Дэвид Келли (David Kellie) недавно заявил, что в последние три-четыре месяца алмазная отрасль демонстрирует положительные результаты.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



