Эксклюзив
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
AWDC и ADPA организуют вебинары для производителей алмазов из Африки
Решение об организации вебинаров было принято в связи невозможностью проведения из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений второй Африканской алмазной конференции (African Diamond Conference), которая должна была состояться в мае этого года в Дурбане (Южная Африка).
Обновленную информацию о состоянии алмазного рынка, как с точки зрения сегмента синтетических алмазов, так и потребительских тенденций на основных рынках, участникам вебинара 14 октября представят Дидье Бакерт (Didier Backaert) из Bonas Group и независимый отраслевой аналитик Эдан Голан (Edahn Golan).
Презентацию академического подхода к тому, как алмазы должны позиционироваться с точки зрения маркетинга, проведут 21 октября профессора Моэнэрт (Moenaert), Антиоко (Antioco) и Роббен (Robben). Наконец, в рамках вебинара 28 октября состоится встреча с Ралукой Ангель (Raluca Anghel) из Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), которая расскажет о нарративном маркетинговом подходе NDC - «Рассказывая подлинную историю бриллиантов».
Первая Африканская алмазная конференция, состоявшаяся три года назад в Брюсселе, собрала более 300 участников со всего мира, включая министров и представителей алмазодобывающих стран Африки, гражданского общества, научных кругов и алмазной промышленности в целом, отмечает отраслевое издание Diamond loupe.
Алекс Шишло для Rough&Polished