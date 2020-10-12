AWDC и ADPA организуют вебинары для производителей алмазов из Африки

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Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC) совместно с МИД Бельгии и Ассоциацией африканских производителей алмазов (African Diamond Producers Association, ADPA) организует 14, 21 и 28 октября серию вебинаров для обмена информацией о проблемах и возможностях африканских стран-производителей алмазов и глобальной алмазной индустрии.

Решение об организации вебинаров было принято в связи невозможностью проведения из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений второй Африканской алмазной конференции (African Diamond Conference), которая должна была состояться в мае этого года в Дурбане (Южная Африка).

Обновленную информацию о состоянии алмазного рынка, как с точки зрения сегмента синтетических алмазов, так и потребительских тенденций на основных рынках, участникам вебинара 14 октября представят Дидье Бакерт (Didier Backaert) из Bonas Group и независимый отраслевой аналитик Эдан Голан (Edahn Golan).

Презентацию академического подхода к тому, как алмазы должны позиционироваться с точки зрения маркетинга, проведут 21 октября профессора Моэнэрт (Moenaert), Антиоко (Antioco) и Роббен (Robben). Наконец, в рамках вебинара 28 октября состоится встреча с Ралукой Ангель (Raluca Anghel) из Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), которая расскажет о нарративном маркетинговом подходе NDC - «Рассказывая подлинную историю бриллиантов».

Первая Африканская алмазная конференция, состоявшаяся три года назад в Брюсселе, собрала более 300 участников со всего мира, включая министров и представителей алмазодобывающих стран Африки, гражданского общества, научных кругов и алмазной промышленности в целом, отмечает отраслевое издание Diamond loupe.



Алекс Шишло для Rough&Polished



