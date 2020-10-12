CIBJO выпустила руководство по лабораторным бриллиантам

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Совет директоров Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) издал руководящий документ по выращенным в лабораторных условиях бриллиантам для рассмотрения должностными лицами и членами аффилированных национальных ассоциаций, а также представителями коммерческих организаций-членов.

Издание руководства является заключительным этапом более чем двухлетнего процесса по созданию гармонизированного набора операционных стандартов и принципов для сектора лабораторных бриллиантов.

Ключевой принцип руководства заключается в том, что для обеспечения доверия у потребителей они должны получать полную и недвусмысленную информацию о том, что они покупают - для принятия сознательно обоснованного решения о покупке. Для этого необходима четкая и точная информация о том, что бриллианты были созданы промышленным путем, а не в результате геологических процессов, как это имеет место в случае с природными камнями.

Сектора лабораторных и природных бриллиантов используют разные бизнес-модели, причем соотношение между цветом, чистотой и весом, с одной стороны, и редкостью, с другой, которые присущи природным бриллиантам, не имеют отношения к выращенным в лабораториях камням, цвет, чистота и вес которых находятся под контролем производителя. Редкость является решающим фактором в определении цены природного бриллианта и его долгосрочной траектории стоимости.

Состоящий из нескольких разделов руководящий документ содержит четкие принципы описания выращенных в лабораторных условиях бриллиантов, а также мер должной осмотрительности, которым должны следовать компании, работающие с такими товарами, и мероприятий, на которых они демонстрируются, например, торговых выставок. Кроме того, документ рекомендует, каким образом информация о лабораторных бриллиантах или ювелирных изделиях с ними должна раскрываться в счетах-фактурах и товаросопроводительных документах. Рассматривается также технология обнаружения выращенных в лабораторных условиях бриллиантов.

Ключевой раздел документа касается услуг, оказываемых геммологическими лабораториями сектору искусственно выращенных бриллиантов. Руководство CIBJO указывает, что доверие потребителей будет поддержано предоставлением им точного и объективного отчета о характеристиках лабораторного камня, который они покупают, но, поскольку эти характеристики не связаны с природной исключительностью, следует позаботиться о том, чтобы сам отчет не содержал данные о сходстве между лабораторным и природным бриллиантом. Таким образом, этот отчет относится к спецификации «лабораторно выращенной алмазной продукции», а не к отчету о классификации природных бриллиантов.

Поскольку речь идет о промышленном продукте, в руководящем документе рекомендуется, чтобы отчеты о характеристике выращенных в лабораторных условиях бриллиантов включали информацию, которая не содержится в стандартных отчетах о классификации природных камней. Речь идет о названии производителя, производственной партии, стране изготовления, методах производства (HPHT или CVD), а также информации об обработке и процессах, которым подвергался камень после его первоначального изготовления.

Руководящий документ также содержит рекомендация, что в случае, если 4C (вес в каратах, огранка, чистота, цвет) используются лабораторией для описания физических характеристик искусственно выращенных бриллиантов, буквы «LG» должны быть помещены в качестве префикса перед данными о цвете и чистоте. Некоторые страны требуют, чтобы юридические единицы измерения Международной организации законодательной метрологии использовались для описания веса выращенных в лабораторных условиях бриллиантов, и поэтому руководящий документ CIBJO рекомендует, чтобы в отчете указывался как стандартный вес камня в каратах, так и его вес в граммах.



Алекс Шишло для Rough&Polished



